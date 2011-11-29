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Ekonomi

Taksi plakaları 370 bin liraya yükseldi

sahibinden.com’da yer alan taksi plakası ilanlarının ortalama fiyatı son bir yıl içinde yüzde 35 artarak 370 bin TL’ye yükseldi.

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye'de son yıllarda yüksek fiyatlara alınıp satılan taksi plakaları, yatırımcılar için de önemli bir gelir kaynağı oldu. sahibinden.com’da yer alan taksi plakası ilanlarının ortalama fiyatı son bir yıl içinde yüzde 35 artarak 370 bin TL’ye yükseldi.


Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu sahibinden.com’un verilerine göre son dönemde taksi plakası satış ilanlarında ve fiyatlarında hızlı bir artış görülüyor.


Sabit kira getirisi olması nedeniyle yatırımcılar açısından hem güvenli hem de kazandıran bir yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakasının Türkiye fiyat ortalaması yükselmeye devam ediyor. sahibinden.com’da yer alan taksi plakası ilanlarının ortalama fiyatı 2010’da 275 bin TL iken yüzde 35 artarak 2011’de 370 bin TL’ye yükseldi.


2011’de ilan sayısında bir önceki yıla göre yüzde 1300 artış olan sahibinden.com’da, taksi plakası ilanlarının çoğunluğunun İstanbul ve Antalya’dan verildiği görülüyor.


476 adet taksi plakası satış ilanının yer aldığı sitede, 415 adet minibüs hattı, 115 adet otobüs hattı plakası ilanı da bulunuyor.



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