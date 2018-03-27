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Taksi otomobile çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ticari taksinin çarptığı otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı

27 Mart 2018 03:09

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde ticari taksinin çarptığı otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametinde ilerleyen Osman Akgündüz idaresindeki 41 T 6002 plakalı ticari taksi aynı yönde seyreden Sinan Karaduman idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Ticari taksi ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çarparak durabildi. Kazada, Sinan Karaduman ve aynı araçta bulunan Burak Gürlük yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Sinan Karaduman\'ı kurtardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-130 Karayolu İzmit istikametinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Ticari taksi sürücüsü Osman Akgündüz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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