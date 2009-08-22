Taksi, minübüs ve servise büyük zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 5 ile 15 arasında zam yapacak.

UKOME'den bir de iyi haber

İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından karara bağlanan yeni tarifeye göre, taksilerde taksimetre açılış ücreti 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 50 zamlı uygulanan ve 24.00'ten itibaren geçerli olan gece tarifesi ise kaldırıldı.

Taksilerde gece tarifesinin kaldırılmasına ses çıkarmayan taksici esnafı ve bağlı olduğu odalar, bunun karşılığında yüzde 15 zam aldılar. Taksilerdeki bekleme süresindeki 25 kuruşluk ücret ise 30 kuruşa çıkıyor. Minibüslere yapılan zam oranı yüzde 10. İndi-bindi diye tabir edilen en kısa mesafedeki 1,2 TL'lik ücret, 1,3 TL'ye çıkıyor. Okul servislerine yapılan zam oranı ise yüzde 5. Zamla ilgili görüşmeler önceki gün sona erdi. UKOME üyeleri ile meslek odalarının bu fiyatlardaki mutabakatı sonucunda, imzalar atılmaya başlandı. Ancak bütün üyelerin imzaları yetişmeyince kararın açıklanması önümüzdeki haftaya ertelendi.