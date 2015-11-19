Taksi, minibüs ve dolmuş duraklarının işletmeciliği 15 yıllığına İSPARK'ta

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul’daki taksi, minibüs ve dolmuş taşımacılığı ile duraklarının işletme yetkisini 15 yıllığına İBB Şirketlerinden İSPARK’a verilmesini onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın projesi olan ve taksi, minibüs ile dolmuş işletmeciliğinin düzene sokulmasını içeren rapor görüşüldü. İBB Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet’in yönettiği toplantıda, İstanbul genelindeki taksi, minibüs ve dolmuş taşımacılığı ile duraklarının işletme yetkisini 15 yıllığına İBB Şirketlerinden İSPARK’a verilmesini onayladı.

İSPARK’ın durak ve park yerleri işletmeciliğini kamu yararı gözeterek, teknolojik imkanlarla yapacağının belirtildiği rapor, İBB Meclis Üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul trafiğinde ticari araçların boş gezmesinin ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesini hedefleyen projeyle çok ciddi yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. İSPARK, bu işletmecilikten elde edeceği brüt gelirin yüzde 5 + KDV payını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ödeyecek.



Minibüsçülere 5 yıldızlı hizmet

Proje için hazırlık yapan İSPARK, 5 yıldızlı durak ve depolama alanları inşa etti. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında kalkış ve son varış noktaları arasında ihtiyaçlara cevap veren ve hijyen şartları taşıyan 30 minibüs durağı yapıldı. Bu ara duraklarda minibüsçü esnafına ve vatandaşlara su, çay ve tuvalet hizmeti çok uygun fiyatlarla veriliyor.

İstanbul genelindeki 10 minibüs kalkış ve varış noktasına da daha kapsamlı depolama alanı yapıldı. Buralarda da duraklardaki hizmetin yanı sıra mescit ve kafeterya hizmeti de sağlanıyor. Depolama alanlarının sayısı da ihtiyaca göre artıyor, önümüzdeki ay 3 tane daha hizmete girecek. İSPARK’ın yaptığı bu çalışmalarla, dolmuş duraklarına bir düzen ve kalite geliyor. Eski kötü görüntüler de ortadan kalkıyor.

Öte yandan, minibüslerde para yerine halk otobüslerindeki gibi tamamen İstanbulkart’ın geçtiği bir sistem oluşturuluyor. Bununla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. İstanbulkart, bazı hatlarda pilot olarak denendi. Sistem hayata geçtiğinde para alma verme biteceği için olası kazaların önüne geçilecek ve gereksiz duraklamalar önleneceği için trafik akışı hızlanacak.



Taksiler için modern çağrı merkezi

İSPARK, İstanbul genelinde toplam 50 adet bütün taksilere açık taksi durakları kurdu. İhtiyaç duyulan yerlerde UKOME kararıyla taksi durağı açılacak. Merkezi yerlerde bütün taksicilerin kullanacağı umumuma açık taksi durakları yapılarak keyfi uygulamaların önüne geçilecek.



Taksi için 134 aranacak

İSPARK’ın çalışmasını sürdürdüğü Çağrı Merkezi (Call Center) ile ilgili İstanbul genelindeki 18 bin taksinin tek merkezden yönetileceği bir sistem kuruluyor. 1 yıldır 17 araçla Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında hareketli olarak pilot uygulama yapılıyor. Aralık ayında bütün araçların bu sisteme dönüşü başlıyor. 1 yıl içerisinde bütün araçlar bu sisteme dahil olacak. Araçlarda taksici esnafının ve yolcunun güvenliğini sağlayacak panik butonu, kameralar ve GPS gibi teknolojik sistemler olacak.

Öte yandan, taksiler müşteri aramayacak. 134 Çağrı Merkezi vasıtasıyla taksiler müşteriyle buluşturulacak. Yolcular, ön koltukların arkasına yerleştirilen ekrandan gideceği yeri ve ne kadar ödeyeceğini görebilecek. 5 dilde hizmet verecek Çağrı Merkezini turist müşterisiyle anlaşamayan taksici esnafı da arayabilecek. Taksinin içindeki ses mikrofon vasıtasıyla ses merkeze hemen çağrı merkezine aktarılacak ve 5 müşterilere dilde anında destek verilecek.

Bu projeyle taksilerin trafikte boş dolaşmasını önüne geçilecek. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak proje ile trafikteki taksi yoğunluğu ortadan kaldırılacak. Egzoz emisyonunu da azaltacak proje, bu yönüyle de çevreci olma özelliği taşıyor.