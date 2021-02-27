Taksi halindeki uçakta 'yanlışlıkla' biber gazı sıktı!

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ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Myers'tan Newark'a gidecek bir uçaktaki yolcu yanlışlıkla biber gazı sıktı.

United'ın 1061 numaralı uçuşu taksi halindeyken* yolcu, anahtarlığında bulunan biber gazını sıktı.

Uçaktaki Joseph Grande adlı bir başka yolcu FOX 4'e yaptığı açıklamalarda, "Boğazımın yandığını hissedebiliyordum" dedi. Grande, "Herkes öksürmeye başladı ve Covid pandemisi döneminde bu endişeye sebep oluyor. Hemen maskemi kaptım" diye konuştu.

İsteyen yolculara uçaktan inme hakkı verildiği belirtildi. Grande ve nişanlısı başka bir uçuşla Newark'a gitmeyi tercih edip biber gazı dolu kabinden indi.

United Airlines sözcüsü, yaşanan bir kaza nedeniyle uçağın körüğe döndüğünü doğruladı. Uçak, kısa süre sonra havalandı.

* Bir hava taşıtının kendi gücünü (motor vs.) kullanarak yerdeki yolculuğu