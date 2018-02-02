Taksi altında ölümle ilgili 4 sanığa hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen Mehmet Aydoğdu\'nun (28) ölümüyle ilgili 4 sanık, çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkûm edildi.

Olay, 9 Kasım 2016 günü saat 05.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Zafer Mahallesi\'ndeki parkta tartıştığı kişilerin saldırısına uğrayan Mehmet Aydoğdu, koşarak kaçmaya başladı. Saldırganlar, Aydoğdu\'yu yaklaşık 3 kilometre sonra yakalayıp, dövdü. Aydoğdu aldığı darbeler sonucu fenalaşınca yolun ortasına yığılıp kaldı. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı. Bu sırada seyir halindeki bir taksi, Aydoğdu\'nun üzerinden geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Taksi sürücüsü Mustafa Kahya gözaltına alındı. Görgü tanıklarının, kazadan önce Mehmet Aydoğdu\'nun tartaklandığını bildirmesi üzerine, kaçtıkları kiralık otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen Murat Şimşek, Erol Meşe ile Mesut Bıçak da gözaltına alındı. Taksi sürücüsü Mustafa Kahya, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Aydoğdu\'yu kasten öldürmekle suçlanan Murat Şimşek ile Erol Meşe ve Mesut Bıçak ise tutuklandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Erol Meşe, Murat Şimşek ve Mesut Bıçak ile tutuksuz sanık taksi sürücüsü Mustafa Kahya ve avukatları katıldı. Savcı Ekrem Akkuş, tutuklu sanıkların olası kasıtla insan öldürme suçundan, tutuksuz sanık Mustafa Kahya\'nın da taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Murat Şimşek\'i kasten öldürme suçundan önce ömür boyu hapse mahkûm etti, ardından suçun olası kasıtla işlenmesinden dolayı cezayı 20 yıla indirdi. İyi hal indirimi de alan sanığın cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü. Murat Şimşek ayrıca tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis, korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek suçundan 5 ay hapis, hakaret suçundan da 2 ay hapis cezası aldı.

Sanık Erol Meşe de kasten öldürme suçundan önce ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi. Suçun olası kasıtla işlenmesinden dolayı ceza 20 yıla indirildi. İyi hal indirimi de alan Erol Meşe\'nin cezası 12 yıl 6 aya çekildi. Erol Meşe tehdit suçundan 1 yıl 3 ay, hakaret suçundan 2 ay hapise çarptırıldı.

Sanık Mesut Bıçak\'ı kasten öldürme suçundan ömür boyu hapse mahkûm eden mahkeme heyeti, suçun olası kasıtla işlenmesinden dolayı cezayı 20 yıla indirdi. Heyet daha sonra haksız fiilin derecesine göre cezayı önce 15 yıla, ardından 6 yıl 3 aya düşürdü. Mesut Bıçak ayrıca tehdit suçundan 1 yıl 3 ay, hararet suçundan 2 ay ceza aldı.

Tutuksuz yargılanan taksi sürücüsü Mustafa Kahya ise tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 2 yıl hapse mahkûm edildi. Ardından bu ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın sabıkasız olmasını da göz önünde bulundurup hükmün açıklanmasını geriye bırakarak, 5 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdi.



FOTOĞRAFLI