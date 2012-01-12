-Takograf cihazlarına düzenleme ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan takograf cihazlarına verilecek servis hizmetleri ile takograf cihazları kullanıcılarının sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muayene ve damgalama işlemleri yapılmamış olan takograf cihazları, araçlarda kullanılamayacak. Takograf cihazının kullanımı süresince belirtilen muayene ve damgalama işlemlerinin gerekli sürede yaptırılmış olmasından şirket sorumlu olacak. Muayenesi yapılacak takograf cihazlarının tip onay belgesinin alınmış olması gerekiyor. Takograf cihazları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesine tabi tutulacak. Takograf cihazlarının ilk muayene ve damgalama işlemleri bu cihazların kullanımından önce veya tamirinden sonra servislere başvurularak servisler tarafından yapılacak. İlk muayenenin yaptırılmasından şirket sorumlu olacak. İlk muayene damgasının geçerlilik süresi iki yıl olacak. Bu süre takograf cihazının ilk muayenesinin tamamlanması işleminden sonra düzenlenen takograf cihazı kalibrasyon belgesi üzerindeki tarihten itibaren hesaplanacak. İlk muayene geçerlilik süresinin bitiminden itibaren takograf cihazları periyodik muayene işlemine tabi tutulacak. Takograf cihazlarının periyodik muayene ve damgalama işlemleri, ilk muayene geçerlilik süresi dolmadan ya da bir önceki periyodik muayene süresi dolmadan önce servislere başvurularak gerçekleştirilecek. Periyodik muayenenin yaptırılmasından şirket sorumlu olacak. Takograf cihazlarının periyodik muayene ve damgalama işlemleri, iki yılda bir yapılacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar halinde, gerekli yasal işlemi yapacak. Bakanlığın sorumluluğundaki uygunsuzlukların tespiti halinde durum Bakanlığa ve şirkete yazılı olarak iletilecek. Bu durumda şirket uygunsuzluğun düzeltilmesi için yedi iş günü içinde iletilen uygunsuzlukla ilgili yazı ile birlikte servise başvuracak. Takograf cihazının doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, şirketin veya diğer bir kimsenin yazılı başvurusu üzerine yapılan şikayet muayenesi yapılabilecek. Şikayet muayenesinde periyodik muayene işlemleri uygulanacak. Takograf cihazları için muayene ücreti 40 lira olacak. Yurt içinde taşımacılık yapan ve dijital takograf cihazı kullanması zorunlu olan araçlardan; ilk defa tescil edilerek trafiğe çıkarılacak olanlarda, 1996 model ve sonrası olup, ilk defa takograf cihazı takılacak olanlarda, dijital takograf cihazının kullanılması zorunlu olacak. Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, 1996-1998 model araçlarda, birinci yıl içinde, 1999-2001 model araçlarda, ikinci yıl içinde, 2002-2004 model araçlarda, üçüncü yıl içinde, 2005-2007 model araçlarda, dördüncü yıl içinde, 2008 ve sonrası model araçlarda, beşinci yıl içinde ilk araç muayenesinden önce dijital takograf ile değiştirilmesi zorunlu olacak. Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi 1 Ocak 2014 tarihinde, diğer maddeleri ise 15 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.