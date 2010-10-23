Taklit ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

T24 - Tescilli Markalar Derneği (TMD) davaları tamamlanmış ve kendilerine teslim edilen ürünleri imha etmek yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Taklit logolar sökülerek TMD logosu eklenecek



Markaların başını ağrıtan ve genellikle imha edilen taklit ürünler bu kez ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Tescilli Markalar Derneği Başkanı Vehbi Kahveci, davaları biten ve derneğe teslim edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde ocak ayıyla birlikte yeni bir proje başlatacaklarını söyledi. Valilik ve belediye gibi resmi kurumlarla yapılacak çalışmalar sonucunda ihtiyaç sahiplerinin tespit edileceğini anlatan Kahveci, “Ürünlerin yetkili makamlarca sağlığa uygunlukları kontrol edilecek. Logosu sökülebilen her şey bu proje kapsamında yer alacak. Ağırlığı tekstil ürünlerinden oluşan ürünlerde mevcut logolar sökülerek TMD logosu yerleştirilecek” dedi.



Hayvan barınağında üretim

Türkiye’de 3 milyon dolarlık kayıt dışı ürün olduğunu söyleyen Kahveci, son yıllarda yasal girişimlerin artmasına rağmen kişilerin beraberinde ürün getirmesi ve İran’dan kaçak mal girişinin yapılması nedeniyle rakamın düşmediğini anlattı.

Kahveci, “Taklit üretim gittikçe azalıyor. Eskisi gibi değil, geçtiğimiz günlerde mesela Aydın’da bir köyde hayvan barınağında bir üretim tesisi ele geçirildi” dedi. Laleli esnafının taklit mallardan gittikçe rahatsız olduğuna dikkat çeken Kahveci, “Laleli’de taklit ürün satan mağazalar var. Laleli esnafı turistlerin bu mağazalara gidip kendine ait markaları tercih etmemesi nedeniyle tepkilerini artık dile getiriyor” dedi.



Markalar lahana gibi

Günümüz şartlarında markaların birbiriyle daha kenetli olduğunu söyleyen Kahveci, “Markalar tıpkı beyaz lahana gibi. Nasıl lahana yaprakları soğukta daha çok birleşirse markalar da günümüzde daha çok kenetlenip, daha güçlü hareket etmeyi tercih ediyor” dedi.



İlk parti Adıyaman’a



Edinilen bilgiye göre ilk parti ürün Adıyaman’a Adidas tarafından ulaştırıldı. Markanın bireysel girişimini TMD’nin toplu organizasyonu izleyecek.



Dernek üyesi markalar merkezlerinin taklit ürünlere karşı aldığı karar uyarınca katılmama hakkına sahip. 2001 yılında markaların taklit üretimi, paralel ithalat ve vergi kaybını önleme, markaların Türkiye’deki yatırımların artırma ve üretime teşviğini sağlamak için kurulan TMD bünyesinde, Paul&Shark, Ferre, Trussardi,Swatch, Burberry, Lacoste, Tommy Hilfiger, Puma, Levi’s, Adidas’ında aralarında bulunduğu markalar yer alıyor. Ağırlığı tekstil markası olmakla birlikte dernekte mücevher, saat, parfüm, kozmetik markaları da yer alıyor.



