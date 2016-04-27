'Taklit' gözlükler katarakt sebebi

Taklide dayalı üretim yapılan ve işportada satılan kalitesiz gözlükler vatandaşın göz sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, “Bu tarz gözlüklerin kullanımı katarakt hastalığının sebebi” diyerek vatandaşı uyardı.

Vatan'da yer alan habere göre, baharın gelmesiyle güneş yüzünü gösterdi. Güneş gözlüğü satışları başladı. Birçok yerde çok ucuz fiyatlara satılan kalitesiz güneş gözlükleri göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, imitasyon gözlüklerin zararlarını anlattı.

Bahçecioğlu, “Bu tarz gözlüklerin en önemli zararı ultraviyole ışınlarının göze girmesi. Şimdi siz koyultulmuş ultraviyole koruması olmayan bir gözlük taktığınızda en önemli hadise göz bebeğini büyütüyorsunuz. Çünkü onun önüne bir karartı koyuyorsunuz. Dolayısıyla girmemesi gereken ışık miktarı gözün içine giriyor. Gözbebeğinin koruma mekanizmasını alt üst ediyorsunuz. Ultraviyole ışıklarının göze girmesi aşırı bir şekilde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Hiç takmayın daha iyi

Bu özelliklere dikkat edilmediğinde güneş gözlüklerinin faydadan çok zarar verdiğini vurgulayan Bahçecioğlu, “Bu tarz gözlükler insanlarda katarakt hastalığına neden olmaktadır. İnsanlar eğer bu tarz gözlük kullanacaklarsa hiç takmasınlar daha iyi. Bir de Sağlık Bakanlığı’nın kamu spotlarında değindiği sarı nokta göz hastalığına neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Güneş gözlüğü seçiminde tavsiyeler veren Bahçecioğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Öncelikle güneş gözlüğünden öte, gölge yapan bir kenarlı şapka kullanılmasını öneriyoruz. Gözlüklerde önemli olan ultraviyole korumasının olmasıdır. Bu konuda markalara güvenmek gerekiyor. Çünkü o an siz onun testini yapamazsınız. Dolayısıyla markalı gözlükleri tavsiye ediyorum. İkinci olarak gözlüklerin normal renk görüntüsü vermesi gerekir. Yeşili yeşil, kırmızıyı kırmızı göstermesi gerekir. Bunlar olmazsa renk algılamasında değişiklik olur. Sahte bir görme olur yani renkler farklılaşır. Üçüncü olarak da cam yüzeyinin pürüzsüz olması önemlidir. Yani yamulma efektinin olmaması ve düz olması gerekir.

Çocuklar için daha tehlikeli

Piyasada satılan yan sanayi çocuk gözlüklerini kesinlikle tavsiye etmediklerini ifade eden Bahçecioğlu, “Çocuklar için yapılan, çok ucuza satılan plastik oyuncak gözlükler çocuklardan uzak tutulmalı. Gözbebeğine zararlı ışınların daha fazla girmesine sebep oluyor. Çocuklar için çok zararlı. Bu tarz gözlüklerle onları güneşten korumuyorsunuz, aksine güneşin zararlı ışınlarını misli misli geri veriyorsunuz” diye konuştu.