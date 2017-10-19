Takla atıp, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, refüje çarpıp takla atarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Seçin Şahiner, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine\'den Efeler yönüne gelen Seçin Şahiner yönetimindeki 35 S 1518 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobilin ön kısmı parçalandı, sürücü Şahiner yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Şahiner\'in cesedi, Aydın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
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