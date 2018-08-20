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Takla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil taklalar atarak ters döndü

20 Ağustos 2018 21:08

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil taklalar atarak ters döndü. Sürücü Emin H. (25) kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan inegöl’e giden Emin H. idaresindeki 16 DV 353 plakalı özel otomobil, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından yan yola dönüşte kontrolden çıktı. Savrulan otomobil köprülü kavşağının kaldırımına çarptı ve taklalar atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü genç araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Emin H. haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek müşahade altına alndı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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