Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolundaki Mühendislik Fakültesi Mevkii\'nde meydana geldi. Çorlu\'ya giden Halil Şensoy yönetimindeki 59 YN 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ters duran otomobilin içinde sıkışan sürücü Şensoy yardımına olay yerinde çalışma yapan Karayolları ekipleri yetişerek araçtan çıkarttı. İhbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Halil Şensoy tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



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