T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

30 Ekim 2017 14:26

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolundaki Mühendislik Fakültesi Mevkii\'nde meydana geldi. Çorlu\'ya giden Halil Şensoy yönetimindeki 59 YN 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ters duran otomobilin içinde sıkışan sürücü Şensoy yardımına olay yerinde çalışma yapan Karayolları ekipleri yetişerek araçtan çıkarttı. İhbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Halil Şensoy tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞınKazaMühendislik Fakültesi MevkiiHalilYNKazadaKarayollarıDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24