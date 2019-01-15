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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil taklalar attı

15 Ocak 2019 01:45

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mustafa Öksüz (34) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Mehmet Aki̇f Caddesi\'nde meydana geldi. Mustafa Öksüz yönetimindeki 06 VG 056 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa girdiği sırada kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yan yatarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Öksüz\'ün sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Öksüz\'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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