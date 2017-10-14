Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)- SİVAS- Yozgat karayolunda, direksiyon kontrolünü yitiren sürücünün yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Sürücü Fatih Koç, ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00\'da Sorgun İlçesi\'ndeki Çatmasöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. 36 yaşındaki Fatih Koç\'un yönetimindeki 58 BJ 556 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kyitirince araç takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Fatih Koç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü Koç, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis çalışanları tarafından Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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