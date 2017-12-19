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Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

19 Aralık 2017 20:09

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Atatürk Orman Çiftliği Çamlık mevkiinde meydana geldi. Kürşat Bozkurt yönetimindeki 06 HA 148 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, taklalar attı. Kazada, sürücü Bozkurt ile yanındaki Arzu Akdere yaralandı. Araçta sıkışan Bozkurt, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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