Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU’da, D-100 Karayolu’nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Spoviç’in kullandığı 54 TT 809 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Burak Aydın ve Ali Ayaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Takla attıktan sonra yolun ortasında kalan otomobil nedeniyle ulaşım bir süre yan yoldan sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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