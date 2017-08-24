T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) -  BOLU’da, D-100 Karayolu’nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

24 Ağustos 2017 16:13

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) -  BOLU’da, D-100 Karayolu’nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Spoviç’in kullandığı 54 TT 809 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Burak Aydın ve Ali Ayaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Takla attıktan sonra yolun ortasında kalan otomobil nedeniyle ulaşım bir süre yan yoldan sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜK BOLU DHABOLU’da D100 Karayolu’ndaKazaD100 Karayolu’nun Bolu Organize SanayiSerkan Spoviç’inTTKazadanBurak AydınAli AyazYaralılarBaysal Devlet Hastanesi KöroğluTaklaOtomobilinKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24