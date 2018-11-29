T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takla atan otomobil devrildi; sürücü öldü, eşi ve akrabaları yaralı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi

29 Kasım 2018 22:19

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in İvrindi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi. Kazada sürücü Bilal Kaya (60) yaşamını yitirirken, eşi ve 2 akrabası yaralandı. 
Kaza, saat 16.30 sıralarında, İvrindi ilçesi Büyükşapçı kavşağında meydana geldi. Bilal Kaya\'nın kullandığı 10 KB 846 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, taklalar atarak, devrildi. Kazada sürücü Bilal Kaya, yaşamını yitirirken, otomobildeki eşi Sünye Kaya (50) ile akrabaları İsmail Kaya (24) ve Sedat Kaya (36) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Havran Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bilal Kaya\'nın cansız bedeni ise morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Abdulkadir AYDINIŞIKEDREMİT Balıkesir DHABALIKESİRKazadaBilal Kaya 60BüyükşapçıBilal KayaKBKayaSedat KayaKazaYaralılarGrup AmirliğiSağlıkDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24