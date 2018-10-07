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Takla atan otomobil devrildi: 6 Suriyeli yaralı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi

07 Ekim 2018 19:32

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada, Suriye uyruklu aileden 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Askar Hamid yönetimindeki 68 HA 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Basma ile çocukları Süleyman, Muhammed, Ömer ve Asma Hamid yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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