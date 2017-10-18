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Takla atan otomobil alev alev yandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, alev alarak yandı

18 Ekim 2017 16:24

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, alev alarak yandı. Araçta bulunan yaralı 5 kişi çevredekiler tarafından çıkarılarak, hasteneye kaldırıldı.  
Kaza, sabah erken saatlerde meydana geldi. Süleyman Kaya yönetimindeki 21 FA 740 plakalı otomobil, Şanlıurfa yönüne giderken, Ergani İlçesi\'ne bağlı Demirli Köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple takla atarak yol kenarına devrildi. Araç içerisinde bulunan yaralı 5 kişi, yoldan geçen araç sürücüleri ve yolcuları tarafından çıkarıldı. Bu sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. Yaralılar Süleyman Kaya, Hatun Polat, Mehmet Akyüz, Safiye Kaya ve Sabriye Yardımcı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hatun Polat\'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

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