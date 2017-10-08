T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)-  ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 20:48

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)-  ZONGULDAK\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki aynı aileden 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Zonguldak yönüne gelen Ersin Akkaya yönetimindeki 67 NL 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü yara almazken, 33 yaşındaki Havva Akkaya, 3 yaşındaki Berkan Akkaya ve 4 yaşındaki Furkan Akkaya araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA  ZONGULDAKKazaZonguldak AnkaraAnkara ZonguldakErsin AkkayaNLKazadaHavva AkkayaBerkan AkkayaFurkan AkkayaYoldanZonguldak Atatürk Devlet HastanesineKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24