Takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki aynı aileden 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Zonguldak yönüne gelen Ersin Akkaya yönetimindeki 67 NL 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü yara almazken, 33 yaşındaki Havva Akkaya, 3 yaşındaki Berkan Akkaya ve 4 yaşındaki Furkan Akkaya araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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