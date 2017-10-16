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Takla atan cipteki işadamı öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, işadamı 61 yaşındaki Aslan Kesepara, kontrolden çıkan cipinin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi

16 Ekim 2017 15:30

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, işadamı 61 yaşındaki Aslan Kesepara, kontrolden çıkan cipinin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, bu sabah, Ortakent Yahşi Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Oto galeri işletmeciliğiyle gayrimenkul şirketi yöneticiliği yapan Aslan Kesepara, seyir halindeyken, 48 UB 853 plakalı cipinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan cipin sürücüsü Kesepara, kaza yerinde öldü.
Aslan Kesepara\'nın katıldığı ulusal ve uluslararası tavla turnuvalarında derecelerinin bulunduğu belirtildi. Kesepara\'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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