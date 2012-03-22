Takıyı unutan, düğün salonuna yakın ATM'den altın çekebilecek

T24 - Son dönemde hızla artan fiyatı sebebiyle yatırımcıların gözdesi olan altına erişimi kolaylaştırmak için bankalar da ilginç projeler geliştiriyor. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, altın kullanımına yönelik yeni bir uygulama başlatacaklarını belirterek, "Pilot uygulaması başlatılan ATM'lerden düğün salonlarının yakınlarında ve benzeri yerlerde gram altın da verebilecek bir yapılanma gündemde." dedi.

Zaman'ın haberine göre, İstanbul Altın Borsası (İAB) ve Denizbank tarafından tertip edilen Altın ve Mücevher Zirvesi 2012'de konuşan Ateş, geçen yıl, sektörde altın mevduat artışının yüzde 260 oranında artarken, Denizbank'ta bu artışın yüzde 500 olduğuna dikkat çekerek, "2011'de yalnızca bankamızda ilave 10 bin adet altın mudisi oluştu. Altın bankacılığı müşterilerimize pek çok farklı hizmet ve ürün sunuyoruz." diye konuştu.

Tüm bankacılık sektörü olarak işe geç başladıklarını, ancak süratli yol aldıklarına işaret eden Ateş, Denizbank müşterilerinin internet bankacılığı üzerinden de vadeli-vadesiz altın hesabı ve altın biriken hesabı açıp kullanabildiğini kaydetti. Ayrıca, havale, altın alım-satımı da gerçekleştirebildiklerini dile getiren Ateş, "Hatta ATM'lerden alım satım yapabiliyor. İsteyen 1 gram, isteyen bir çeyrek altının karşılığı 1,75 gram ve daha üzerinde işlem yapabiliyor. Şu anda pilot uygulamada olan ATM'lerden düğün salonlarının yakınlarında ve benzeri yerlerde gram altını da verebilecek bir yapılanma da gündemde." dedi.

Türkiye'de yastıkaltında tasarruf amaçlı yaklaşık 5 bin ton civarında altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Ateş, bu rakamın parasal karşılığının 300 milyar dolar olduğunun altını çizdi. 2010'da 116 ton olan Türkiye'nin altın rezervi, son 2 yılda yapılan yeni hamlelerle 206 tona çıktı. Merkez Bankası (MB) Başkanı Erdem Başçı, altın rezervlerinin 11 milyar doları aştığını söyledi.

Zirvede konuşan Başçı, Asya'daki pek çok Merkez Bankası'nın altın satın alarak rezervlerini güçlendirdiğini belirtirken, "Türkiye'de de biz satın alarak değil ancak, bankaların MB'de tutmaları gereken TL cinsinden zorunlu karşılıkların bir kısmını altın olarak tutulması opsiyonunu onlara sağlayarak rezervleri bir miktar artırdık." dedi. Altın mevduat hesaplarına değinen Başçı, "Son bir yılda, dolar bazında ölçersek yüzde 270 artarak 8,7 milyar dolara ulaştı." şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise "Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye'ye getirilen ürünlerde altın sektörünün karşı karşıya kaldığı birtakım sorunlar vardı. Burada geriye yönelik olarak KDV sorununun aşılması adına talimat verdik. KKDF ile ilgili olarak da gerekeni yapıyoruz." dedi. İki konunun masaya yatırıldığını bildiren Yazıcı, şunları kaydetti: "Öncelikle Türkiye'nin altın ve mücevher üretim kapasitesini artırmak; ihracatı artırmak. Yastıkaltındaki 5-6 bin ton altının ekonomik yapı içine girmesine imkân tanımak. Yastıkaltındakinin yüzde 10'unun ekonomiye armağanı ile 28 milyar dolarlık kaynak oluşturulacak. Bunların etkin kullanımı ve sisteme katılması ile ekonomimiz uzun vadede tasarruf gücü elde edecektir."