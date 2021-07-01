Takipteki krediler bir haftada 3 milyon lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, krediler son bir haftada 3 trilyon 884,1 milyar TL'den 3 trilyon 900,81 milyar TL'ye geldi. Takipteki alacaklar 148,8 milyar TL'den, 149,1 milyar TL'ye çıktı.

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 3 trilyon 884,1 milyar TL'den 3 trilyon 900,81 milyar TL'ye geldi. 25 Haziran’da biten haftada takipteki alacaklar 148,8 milyar TL'den, 149,1 milyar TL'ye çıktı. Tüketici kredileri 700,3 milyar TL'den 704,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 159,3 milyar TL'den 163,3 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 3 trilyon 871 milyar TL'den 3 trilyon 893,3 milyar TL'ye yükseldi.