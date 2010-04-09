Takipteki kredide rekor tekstil ve toptan ticarette

T24-

2010 yılı Şubat ayı itibariyle tekstil ve tekstil ürünleri sanayinde takibe düşen krediler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 1 milyar 748.6 milyon TL'ye ulaştı. Toptan ticaret ve komisyonculuk sektöründeki takipteki krediler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.4 artışla 1 milyar 653.6 milyon TL olurken, kriz nedeniyle 2009 yılını büyük kan kaybıyla kapatan inşaat sektöründe takibe düşen krediler yüzde 38 artışla 1 milyar 189.7 milyon TL'yi buldu. Tarım sektörüne yönelik kredilerin büyüklüğünün yüzde 23 artışla 15 milyar 662.5 milyon TL'ye çıktığı Şubat'ta, sektörün takibe düşen krediler yüzde 70 oranında artışla 378.5 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre 2010 yılı Şubat ayı itibariyle bankacılık sektöründe kullandırılan sektörel nakdi kredilerin toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.6 artışla 431 milyar 932.2 milyon TL'ye ulaştı. Bunun 48 milyar 145 milyon TL'sini ferdi krediler, 47 milyar 479 milyon TL'sini ferdi konut kredileri, 42 milyar 317 milyon TL'sini kredi kartları oluşturdu. Şubat ayı itibariyle takibe düşen sektörel kredilerin oranı yüzde 39.5 oranında artışla 21 milyar 775.3 milyon TL'ye ulaştı. Toplam kredi hacminden ferdi kredi, kredi kartları ve ferdi konut kredileri çıkarıldığında 54 başlıkta toplanan sektörel nakdi kredilerin tutarı Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 364 milyar 675 milyon TL'ye yükseldi. Bu kapsamda sektörel kredilerin takibe düşme oranı ise geçen yılın Şubat ayına göre ortalama yüzde 35 artış göstererek 13 milyar 750.6 milyon TL'den, 18 milyar 553.5 milyon TL'ye yükseldi. Takibe düşen kredilerde rekor, toptan ticaret ile inşaat sektöründe oldu.

Tarımda takibe düşme %70 arttı

Kriz nedeniyle 2009 yılını büyük kan kaybıyla kapatan inşaat sektöründe, takibe düşen krediler yüzde 38 arttı. Şubat ayı itibariyle 364 milyar 675 milyon TL'ye ulaşan sektörel kredilerden 25 milyar 758.4 milyon TL'lik kredi hacmiyle yüzde 7 pay alan inşaat sektöründe, takibe düşen batık kredilerin tutarı 1 milyar 189.7 milyon TL oldu. Sektörün kredi hacmi geçen yıla göre yüzde 28.3 artış gösterdi. 2010 yılı Şubat ayı itibariyle toptan ticaret ve komisyonculuk sektöründeki takipteki krediler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.4 artışla 1 milyar 653.6 milyon TL'ye ulaştı. Toplam krediler içinde yüzde 7'lik paya sahip olan toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün kredi hacmi ise yüzde 14.3 azalarak 25 milyar 793 milyon TL'ye indi.

Tarım sektörüne yönelik kredilerin büyüklüğünün geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 15 milyar 662.5 milyon TL'ye çıktığı Şubat ayında, sektörün takibe düşen kredileri yüzde 70 artışla 945.6 milyon TL'ye yükseldi. Tarım sektöründe geçen yıl Şubat'ta takibe düşen kredi hacmi 556.7 milyon TL düzeyindeydi.

Kredi hacmi geçen yılın aynı ayına göre Şubat'ta yüzde 3.3 oranında azalışla 6 milyar 711.5 milyon TL'ye gerileyen ulaşım araçları sanayinin, takibe düşen kredileri geçen yıla göre yüzde 224.3 artışla 213.6 milyon TL'ye ulaştı. Anılan dönemde kredi hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53.4 oranında artış gösteren hava taşımacılığında ise takibe düşen kredi hacmi yüzde 157.8 oranında arttı. Şubat'ta hava taşımacılığı alanında 1 milyar 223 milyon TL'lik kredi kullandırılırken, takibe düşen kredi miktarı 1 milyon 618 bin TL olarak gerçekleşti. Kredi hacmi yüzde 6.8 artarak 4 milyar 75.3 milyon TL'ye ulaşan deniz taşımacılığında takibe düşen kredi oranı ise yüzde 208.2 artışla 77.8 milyon TL oldu. Elektrik, gaz ve kaynakları üretim dağıtım sanayinin takibe düşen kredileri yüzde 76.2 artışla 31.7 milyon TL'yi buldu.

Karayolu yolcu taşımacılığında kredilerin takibe düşme oranı yüzde 52.6, karayolu yük taşımacılığında yüzde 30.2, diğer taşımacılık faaliyetlerinde ise yüzde 48.4 oldu.

Söz konusu dönemde kredi hacmi yüzde 22 artış gösteren metal ana sanayi ve işlenmiş maden üretim sanayinde takibe düşen krediler yüzde 47.1 arttı. Şubat ayı itibariyle sektörde takibe düşen batık kredi tutarı 378.5 milyon TL'ye ulaşırken, geçen yılın aynı ayında bu tutar 257.3 milyon TL'ydi. Gıda, meşrubat ve tütün sanayinin kredilerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1'lik bir artışla 13 milyar 325.9 milyon TL'ye çıktığı dönemde, sektörün takibe düşen kredi hacmi de yüzde 10 artışla 727.5 milyon TL oldu. Perakende ticaret ve kişisel ürünlerde kredi hacminin yüzde 27 artışla 13 milyar 134.9 milyon TL'ye ulaştığı Şubat ayında, batık krediler ise yüzde 29.5 yükselişle 772.5 milyon TL oldu.

Kimya üretiminde hacim %8.8 azaldı

Kredi pastasından yüzde 3.6'lik pay alan tekstil ve tekstil ürünleri sanayinin nakdi kredi hacmi 2009 yılı Şubat ayına göre yüzde 2.4 oranında gerileyerek 13 milyar 116 milyon TL'ye, deri ve deri ürünleri sektöründe kredi hacmi yüzde 7.3 oranında gerileyerek, 767.6 milyon TL'ye düştü. Bu dönemde kimya ürünleri sanayine yönelik krediler yüzde 8.8 azalarak 5 milyar 351.7 milyon TL'ye kadar geriledi. Kredi hacminde en büyük daralmanın yaşandığı sektörlerden biri de yüzde 14.4 oranıyla makine ve teçhizat oldu. Geçen yıl Şubat'ta 6 milyar 167.8 milyon TL'lik kredi hacmine sahip olan sektör, bu yıl Şubat'ta 5 milyar 276.8 milyon TL kredi hacmine sahipti. Söz konusu sektörlerin takipteki kredileri ise sırasıyla yüzde 3.3, yüzde 17 artış, yüzde 8.8 ve yüzde 5.9 oranında artış gösterdi.