Takipçisi artsın diye canlı yayında erkek arkadaşını vurdu

ABD'nin Minnesota eyaletinde 19 yaşındaki Monaliza Perez ile erkek arkadaşı Pedro Ruiz, YouTube'da yayınlamak üzere bir video çekti. Perez, erkek arkadaşının göğsünde tuttuğu kalın kitaba doğru ateş açtı ve kurşunu havada yakalamaya çalıştı. Tahmin ettikleri gibi gelişmeyen olay sonucunda Ruiz hayatını kaybetti. Perez, erkek arkadaşını öldürmekten tutuklandı.

Perez'in kurşunu havada yakalamaya çalıştığı videoyu, çiftin üç yaşındaki çocuğuyla birlikte 30 kişi daha izledi. Ruiz'in halası, bunu sosyal medyadaki takipçi sayılarını arttırmak için yaptıklarını söyledi.

Claudia Ruiz, yeğeninin "daha çok izleyicimiz olsun, ünlü olmak istiyoruz" diyerek böyle bir video çekmek istediğini belirtti ve "Bana bu fikrini söylediğinde 'Yapma. Yapma. Niye bir silah kullanıyorsun? Niye' diye sordum" dediğini antlattı.

İkinci çocuğuna hamile olan Monaliza Perez'e ikinci derece ölüme sebebiyet verme suçu yöneltildiği belirtildi. Polis, olayın kaydedildiği iki kameraya el koydu.

Komşuların da izlemek için toplandığı olayda, silahın 30 santimetre uzaktan ateşlendiği kaydedildi. Perez'in bunun erkek arkadaşının fikri olduğunu anlattığı vurgulandı.

Perez aynı gün paylaştığı Twitter mesajında "Ben ve Pedro şimdiye kadarki en tehlikeli videloradan birini çekeceğiz. Onun fikri benim değil" demişti.

Çift, geçen mart ayında "aynı zamanda ebeveyn olan genç bir çiftin gerçek yaşamını göstermek amacıyla" bir YouTube kanalı başlatmıştı.