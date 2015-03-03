Takipçiler takıldı, Galatasaray arayı açtı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, aldığı galibiyetle zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını açmayı başardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Trabzonspor, Avrupa'dan elendikten sonra sahasındaki lig maçında Kardemir Karabükspor'u zorlu bir maçın ardından 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekip 39. dakikada Mehmet Ekici'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kardemir Karabükspor 43. dakikada Traore ve 45+2. dakikada Onur Ayık'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Trabzonspor 84. dakikada Cardozo ile 2-2 eşitliği yakaladı. Bordo-mavililerde Mehmet Ekici 89. dakikada serbest vuruştan attığı golle skoru 3-2 yaptı ve takımına 3 puanı getirdi.

Haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Suat Altın İnşaat (SAİ) Kayseri Erciyesspor'u 3-1 yenerek, 22. haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılıların gollerini 5. dakikada Umut Bulut, 53. dakikada Chedjou ve 90+1. dakikada Sneijder kaydetti. Konuk ekibin tek golünü Vleminckx 32 . dakikada ağlara gönderdi. Bu sonuçla Galatasaray, 51 puanla liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş Avrupa'da güldü, ligde üzüldü

Beşiktaş, sahasında kümede kalmak için mücadele eden Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 35. dakikada Demba Ba ve 52. dakikada Opare atarken, konuk takım golleri 50. dakikada Zec ve 82. dakikada Vargas penaltıdan kaydetti. Beşiktaş, 48 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe takıldı

Fenerbahçe, deplasmanda Torku Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2 puan kaybetti. Ev sahibi ekip 8. dakikada Mahlangu ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler 66. dakikada Egemen Korkmaz ile golü bulmasına karşın maçtan beraberlikle ayrıldı ve liderle puan farkı 4'e yükseldi. Fenerbahçe bu sonuçla 47 puanla üçüncü sırada kaldı.

Gençlerbirliği sahasında Medicana Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Bu karşılaşmanın haftanın golsüz biten tek maçıydı.

Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek, sahasındaki ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekibin golleri Deniz Kadah, Eren Albayrak ve Lafferty kaydetti. Eskişehirspor'da Lawal 18. dakikada kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

İstanbul Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Konuk takımın gollerini 53. dakikada Semih Şentürk (penaltıdan) ve 77. dakikada Merter Yüce kendi kalesine attı.

Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu. İstanbul ekibinin gollerinde Scariono ve Castro'nun imzası vardı. Kasımpaşa'da Orham Şam 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bursaspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti. Bursaspor'un gollerini Fernandao (penaltıdan) ve Civelli atarken, konuk ekibin tek golü penaltı vuruşundan Mitrovic'ten geldi.

Toplam 25 gol atıldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 25 gol atıldı. 4 maçı ev sahibi, 2 karşılaşmayı deplasman takımları kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi.

Gol krallığı

14 gol: Demba Ba (Beşiktaş), Fernandao (Bursaspor)

13 gol: Burak Yılmaz (Galatasaray), Cardozo (Trabzonspor)

Toplu sonuçları

Galatasaray-SAİ Kayseri Erciyesspor: 3-1

Gençlerbirliği-Medicana Sivasspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: 3-0

Torku Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Akhisar Belediyespor-İstanbul Başakşehir: 0-2

Gaziantepspor-Kasımpaşa: 0-2

Bursaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Beşiktaş-Balıkesirspor: 2-2

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: 3-2

23. hafta programı

Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor

SAİ Kayseri Erciyesspor-Gençlerbirliği

Balıkesirspor-Çaykur Rizespor

Eskişehirspor-Bursaspor

İstanbul Başakşehir-Torku Konyaspor

Medicana Sivasspor-Beşiktaş

Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor.