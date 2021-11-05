Takip edildiği erkek tarafından bıçaklanan İlknur Tuncel, yaşamını yitirdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlknur Gökay Tuncel, evine gittiği sırada kendisini takip eden Selçuk Gezici'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden İlknur Gökay Tuncel (42), takip edildiğini fark edildi. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı iddia edilen Selçuk Gezici tarafından bıçaklandı. Saldırgan Selçuk Gezici, Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk Gezici, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlknur Gökay Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk Gezici, ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışma arkadaşlarından İlknur Gökay Tuncel’i kaybettiklerini belirterek, “Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız, şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim. Ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik” dedi. (İHA)