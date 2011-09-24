TAK'ın eylemlerini onaylamıyor sakıncalı görüyoruz

T24- KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Ankara’daki Kürdistan Özgürlük Şahinleri'nin (TAK )saldısırısı ile Siirt’teki gerilla eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, TAK’ın bu tarz eylemlerinin Kürtlerin meşru taleplerine zarar verdiğini tepkisinde bulundu. Siirt’te sivillerin hayatını kaybettiği eylemde de “büyük bir zaaf” yaşandığını belirten KCK, sivillere saldırıda bulunulmaması için uyardı ve olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.



PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Ankara’da 3 kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada TAK’ın bu tarz eylemlerinin halkın meşru taleplerine zarar verdiğini belirterek, sakıncalı gördüklerini belirtti ve uyarıda bulundu.



KCK, Siirt’te 4 sivilin hayatını kaybettiği gerilla eyleminde ise “büyük bir zaafın” olduğunu belirterek, suç teşkil eden yaklaşımların yargılama konusu olacağını belirtti. KCK, tüm gerilla birimlerini daha dikkatli planlama yapmaya çağırırken, aksi taktirde yanlış uygulamalardan ilgili komutanlıkların sorumlu tutulacağını belirtti.





PKK’nın TAK yapısıyla hiçbir örgütsel bağı bulunmadığı iddia edilen açıklamada, “Biz, TAK’ın Ankara’daki eylemini onaylamadığımız gibi, TAK örgütünün bu eylemi üstlendiği açıklamasında belirttiği tarzda eylemlerin sürdürüleceğini çok sakıncalı görüyor, halklarımıza zarar vereceğini belirtiyoruz. TAK yapısını da eğer gerçekten özgürlük mücadelesine hizmet etmek istiyorsa, bu tür eylemleri değil, sivillere zarar vermeyen mücadele tarzlarını esas almaya çağırıyoruz” denildi.