Avrupa'da alınan 4 puan, ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızdan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Beşiktaş gruptaki ilk maçında yenilirken, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ise Almanya'dan 1 puanla döndü. Bu sonuçlarla ilk hafta müsabakalarından Türk takımları toplamda 4 puan çıkarabildi. UEFA ülke sıralamasında da Türkiye'nin yeri değişmedi.

Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

Ülkeler sıralamasında ilk 15'e girmek büyük önem taşıyor

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda alınan sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi. Sıralamada geriye düşen ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu nedenle Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmesi gerekiyor. Bu sezon alınacak puanlar, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılım açısından büyük önem taşıyor.

Bu sezon Türkiye ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezse, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla gönderebilecek. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlanacak.