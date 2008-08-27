Takımlarımız tur için sahada

F.Bahçe 146. sınavında F.Bahçe 146. sınavında

Galatasaray'ın 209. sınavı Galatasaray'ın 209. sınavı







Edu da yok

F.Bahçe 6. kez Devler Ligi'ni istiyor

Partizan İstanbul'a geldi

Aragones: Rakibimize saygı duyuyoruz Aragones: Rakibimize saygı duyuyoruz



Teknik direktör Aragones'in, sakat futbolcuların durumuna göre bugünkü maçta, ''Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Maldonado, Emre, Uğur, Alex ve Guiza''dan oluşan muhtemel 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.



Partizan'ın ise, Fenerbahçe karşısına Mladen Bozovic, Stevanovic, Djordjevic, Sikimic, Obradovic, Juca, Fejsa, Moreira, Tosic, Paunovic ve Diarra muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Manuel Mejuto Gonzalez yönetecek.





Galatasaray da Devler Ligi vizesi arıyor



Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Skibbe: Tur için sahaya çıkacağız Skibbe: Tur için sahaya çıkacağız



Galatasaray'ın 209. sınavı Galatasaray'ın 209. sınavı



Aslan ön elemeleri geçiyor Aslan ön elemeleri geçiyor



Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, ilk maçta kendi sahasında 2-2 berabare kaldığı Steaua Bükreş'i yenerek ya da 2-2'den daha gollü beraberlikle sahadan ayrılarak İstanbul'a 'Devler Ligi' vizesiyle dönmeye çalışacak.



Galatasaray'ın Steaua Bükreş maçına, Aykut, Barış, Meira, Servet, Hakan, Arda, Ayhan, Mehmet Topal, Kewell, Lincoln ve Nonda muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.



Steaua Bükreş'in Ghencea Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Matteo Simone Trefoloni yönetecek. Trefoloni'nin yardımcılıklarını Cristiano Copelli ve Simone Pirondini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Banti.



Karşılaşma D Smart 41. Kanal'dan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Aragones'in, sakat futbolcuların durumuna göre bugünkü maçta, ''Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Maldonado, Emre, Uğur, Alex ve Guiza''dan oluşan muhtemel 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.Partizan'ın ise, Fenerbahçe karşısına Mladen Bozovic, Stevanovic, Djordjevic, Sikimic, Obradovic, Juca, Fejsa, Moreira, Tosic, Paunovic ve Diarra muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Manuel Mejuto Gonzalez yönetecek.Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla deplasmanda karşılaşacak.Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, ilk maçta kendi sahasında 2-2 berabare kaldığı Steaua Bükreş'i yenerek ya da 2-2'den daha gollü beraberlikle sahadan ayrılarak İstanbul'a 'Devler Ligi' vizesiyle dönmeye çalışacak.Galatasaray'ın Steaua Bükreş maçına, Aykut, Barış, Meira, Servet, Hakan, Arda, Ayhan, Mehmet Topal, Kewell, Lincoln ve Nonda muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.Steaua Bükreş'in Ghencea Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Matteo Simone Trefoloni yönetecek. Trefoloni'nin yardımcılıklarını Cristiano Copelli ve Simone Pirondini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Banti.Karşılaşma D Smart 41. Kanal'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün rakiplerini eleyecek skoru elde ederek 'Devler Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor.Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi hedefi için bugün 3. ön eleme turunun rövanşında FK Partizan karşısında kritik bir sınav verecek. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynayarak tarihindeki en önemli Avrupa başarısını elde eden, bu sezon da ''Devler Ligi''nde yer almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kalarak avantaj sağladığı Sırp temsilcisi karşısında tur arayacak.