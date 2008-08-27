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Takımlarımız tur için sahada

F.Bahçe ile G.Saray, bugün Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarına çıkacaklar. F.Bahçe'nin sahasında Partizan ile yapacağı maç saat 21:00'de G.Saray

27 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarına çıkacaklar. Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadı'nda FK Partizan ile yapacağı maç saat 21:00'de Galatasaray'ın Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'le yapacağı maç ise 20:45'te başlayacak. 

arrow F.Bahçe 146. sınavında

arrow Galatasaray'ın 209. sınavı

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün rakiplerini eleyecek skoru elde ederek 'Devler Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi hedefi için bugün 3. ön eleme turunun rövanşında FK Partizan karşısında kritik bir sınav verecek. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynayarak tarihindeki en önemli Avrupa başarısını elde eden, bu sezon da ''Devler Ligi''nde yer almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kalarak avantaj sağladığı Sırp temsilcisi karşısında tur arayacak.  



arrow Edu da yok

arrow F.Bahçe 6. kez Devler Ligi'ni istiyor

arrow Partizan İstanbul'a geldi

arrow Aragones: Rakibimize saygı duyuyoruz

Teknik direktör Aragones'in, sakat futbolcuların durumuna göre bugünkü maçta, ''Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Maldonado, Emre, Uğur, Alex ve Guiza''dan oluşan muhtemel 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Partizan'ın ise, Fenerbahçe karşısına Mladen Bozovic, Stevanovic, Djordjevic, Sikimic, Obradovic, Juca, Fejsa, Moreira, Tosic, Paunovic ve Diarra muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Manuel Mejuto Gonzalez yönetecek.


Galatasaray da Devler Ligi vizesi arıyor

Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla deplasmanda karşılaşacak. 

arrow Skibbe: Tur için sahaya çıkacağız

arrow Galatasaray'ın 209. sınavı

arrow Aslan ön elemeleri geçiyor

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, ilk maçta kendi sahasında 2-2 berabare kaldığı Steaua Bükreş'i yenerek ya da 2-2'den daha gollü beraberlikle sahadan ayrılarak İstanbul'a 'Devler Ligi' vizesiyle dönmeye çalışacak.

Galatasaray'ın Steaua Bükreş maçına, Aykut, Barış, Meira, Servet, Hakan, Arda, Ayhan, Mehmet Topal, Kewell, Lincoln ve Nonda muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

Steaua Bükreş'in Ghencea Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Matteo Simone Trefoloni yönetecek. Trefoloni'nin yardımcılıklarını Cristiano Copelli ve Simone Pirondini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Banti.

Karşılaşma D Smart 41. Kanal'dan canlı yayınlanacak.

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