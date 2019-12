-Takımlar TFF'nin kararını olumlu buldu ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanını sağlayan kararı Spor Toto Süper Lig takımlarının yöneticilerinin büyük bölümü tarafından olumlu karşılandı. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, oldukça yerinde buldukları kararın Spor Toto Süper Lig kulüplerinin lehine olduğunu söyledi. Kulüplerin daha önce ellerindeki sözleşmeli oyuncuları yabancı kontenjanlarını boşaltmak için bedelsiz serbest bırakmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Yener, kararla birlikte böyle maddi kayıplarının olmayacağına dikkati çekti. Yener, TFF'nin bu kararının kulüpleri son derece rahatlatacağını vurgulayarak, ''Kararı olumlu buluyoruz. Artık kulüpler, yabancı kontenjanı nedeniyle bir sıkıntı yaşamayacaklar'' dedi. -Bursaspor yönetim kurulu üyesi koç- Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Koç, TFF'nin son zamanlarda Türk futboluyla ilgili yeni düzenlemeler yaptığını, bu çerçevede sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanını sağlayan kararı olumlu karşıladıklarını vurguladı. Takımlarındaki yabancı oyuncu kadrosunu yeterli bulduklarını ancak gelecek dönemde şartlara göre hareket edeceklerini dile getiren Koç, ''Amacımız lige iddialı başlamak, Avrupa'da iyi işler yapmak. İhtiyaç olursa yabancı oyuncu alırız'' diye konuştu. -Gaziantepspor Asbaşkanı Kızıl- Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl da federasyonun alınması gereken bir kararı hayata geçirdiğini bildirdi. Kendilerinin yabancı oyuncu konusunda bir sıkıntılarının olmadığını anlatan Kızıl, ''Bazı kulüpler bu konuda sıkıntı yaşıyordu ve bildiğim kadarıyla bu konu görüşüldü. Futbolda olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Alınması gereken bir karardı. Bu karar bütün kulüpleri rahatlatacak'' dedi. Kızıl, altyapıya önem veren bir kulüp olduklarını, yurt dışından yetenekli ve genç oyuncularla sözleşme imzalayarak, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi: ''İstikbal vadeden genç yeteneklerle sınırlama olduğu için sözleşme yapamıyordunuz. Artık, Afrika, Güney Amerika, Avrupa'dan genç oyuncuları alıp, yetiştirebiliriz. Bunları yetiştirip, belki de Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırabiliriz. Bu karar kulüpler için avantajlı olacak.'' -Kayserispor basın sözcüsü Ortaköylüoğlu- Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu ise TFF'nin yabancı oyuncu transferindeki sınırı kaldırması kararına aşama aşama gelindiğine değinerek, ''Federasyonun bu kararı, kulüplerimizi rahatlatmak için aldığını düşünüyoruz ve olumlu karşılıyoruz'' ifadesini kullandı. Ortaköylüoğlu, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden bazı kulüplerin, büyük paralar ödeyerek ve ağır şartlarda sözleşmeler imzalayarak getirdikleri, ancak oynatamadıkları futbolcular nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, ''Federasyonun bu ve benzer sıkıntıların aşılması ve kulüpleri rahatlaması için böyle bir karar aldığını düşünüyoruz ve olumlu karşılıyoruz'' diye konuştu. Yabancı oyuncu transferindeki sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte, Türkiye'deki kulüplerin çok fazla transfer yapacaklarını düşünmediğini vurgulayan Ortaköylüoğlu, şöyle konuştu: ''Birçok kulübümüzün kadrosunda, geçen sezondan çok daha fazla sayıda yabancı oyuncu bulunduracağını sanmıyorum. Kararın, yerli oyuncuların durumlarını etkileyeceğini düşünmüyorum. Futbol artık global bir hale geldi. Sadece kendi ligimizdeki kulüpler değil, dünyadaki bütün kulüpler, birbirlerini takip ediyor. Hangi kulübün hangi futbolcuyu aldığını, nasıl bir takım kurduğunu takip ediyorlar. Kaliteli bir oyuncu da dünyanın her yerinde kalitelidir ve her kulüp böyle futbolcuları almak ister.'' -Medikalpark Antalyaspor Başkanı Akıncıoğlu- Medikalpark Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu da karar doğrultusunda sahada 6+2 futbolcu uygulamasını doğru bulduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Sınırsız futbolcu ve kadroda 6+2 uygulamasını olumlu buluyoruz, destekliyoruz. Uzun vadede kadroda tutulan 6+2 sayısının kademeli olarak düşürülmesini bekliyoruz. Ancak böylelikle Türk futbolu yeni futbolcular yetiştirebilir, gelişme sağlayabilir. Ligi yabancılarla doldurursak alttan oyuncu gelmez. Oyuncuların maç tecrübesi ile kabiliyetleri oynaya oynaya ortaya çıkıyor. Antalyaspor olarak takımda fazla yabancı oyuncu tutmayı düşünmüyoruz. Oynatmayacağımız oyuncuları almayız. Yabancı oyunculardaki prensibimiz belli. Kaliteli ve kendini kanıtlamış futbolcuları kadromuzda tutarız.'' -Gençlerbirliği Başkanı Cavcav- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ise federasyonun yabancı oyuncu transferindeki sınırın kaldırılması kararını olumlu bulduğunu belirterek, ''Ancak oynayacak 6 futbolcu adedinin Türk futbolu düşünülerek, önümüzdeki yıllarda peyderpey düşürülmesi gerekir'' dedi. Büyük takımların kadrolarında 6-8'den daha fazla yabancı futbolcu olduğunu ve sınırlamanın üstündeki futbolcuların sözleşmelerinin feshi için büyük paralar vermeleri gerekeceğini dile getiren Cavcav, ''Oynayan futbolcu sayısına sınır getirilmesi doğru. Milli takıma futbolcu yetişmesi için bu sınır gerekli. Federasyon önümüzdeki yıllarda Türk futbolunun geleceği için 6+2'yi düşürmeli'' diye konuştu. -Orduspor Başkanı Türkmen- Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen de ''Bu kararın kulüpler açısından iyi olacağını düşünüyorum ama sahada 6+2 sisteminin değil 6+4 sisteminin olmasını beklerdik'' dedi. Türkmen, kulüp olarak böyle bir kararı daha önce beklediklerini ifade ederek, kararın Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi. Kararın son derece önemli olduğunu ifade eden Türkmen, şunları kaydetti: ''Bu kararın kulüpler açısından iyi olacağını düşünüyorum ama sahada 6+2 sisteminin değil 6+4 sisteminin olmasını beklerdik. Bize göre karar son derece yerinde. Artık kulüpler 10'dan fazla yabancı transfer yapabilecek. Daha önce bu sınırlı olduğu için beraberinde de bazı olumsuz sonuçlar doğurabiliyordu. Mesela bundan dolayı kulüpler ciddi zararlara uğrayabiliyordu. Artık bu sınırlamanın kalkmasından dolayı yabancı futbolcu kulüple ilişkisi kesildiğinde kulüplerin eli daha güçlenecek. 6+4 sistemi daha iyi olabilirdi. Çünkü Türkiye'de kaliteli yerli oyuncu artık çok az yetişiyor. Yetişen oyuncu da ciddi transfer ücretleri istiyor. Bu nedenle de Türkiye'de yabancı transferin önemi son derece artıyor. Artık kulüpler ya kaliteli yerli oyuncu yetiştirecek ya da bu yeni sistemle yoluna devam edecek.'' Türkmen, yeni kararın Türk futbolcuların sahada daha fazla yer bulabilmesi adına uzun soluklu olmamasından yana olduğunu da sözlerine ekledi. -Manisaspor Başkanı Yaralı- Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı da TFF'nin Süper Lig kulüplerine sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanı sağlayan kararını olumlu bulduğunu bildirdi. Kenan Yaralı, TFF'nin aldığı kararın uzun vadede kulüplere fayda getireceğini belirterek, ''Takımlar, yabancı genç oyuncu takviyesini durumlarına göre ayarlayabilecek. Bana göre, doğru ve olumlu karar. Genç ve kaliteli oyuncular açısından uzun vadede iyi olur. Takımların kadrolarını daha zengin tutmaları açısından doğru karar'' ifadesini kullandı. -Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Kahramanlı- Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı da kulüplerin çoğunluğunun isteği doğrultusunda alınan bu kararın rekabet getirebileceğini söyledi. Günümüz futbolunda artık sahada hak eden futbolcunun yer aldığına değinen Kahramanlı, ''Yabancı oyuncu sayısının artması ile Türk oyuncular da rekabet ortamında kendilerini gösterebilmek için hem daha çok çalışacak hem de kendilerini geliştirecek. Bu da ilerleyen süreçte Türk futboluna olumlu katkılar sunabilir'' dedi. -Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Alak- Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Ziya Alak ise Süper Lig kulüplerine sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanını sağlayan kararla ilgili, ''Federasyon olması gereken bir kararı aldı'' dedi. Alak, federasyonun kararını desteklediklerini ve kendilerinin bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Daha önceki kulüplerin toplantılarında konunun görüşüldüğünü belirten Alak, şöyle konuştu: ''Federasyonun kararı yerinde bir karar. Başından beri beklediğimiz bir karardı. Federasyon olması gereken bir kararı aldı. Yabancı konusunda uygulanacak bu formül uygun. Süper Lig kulüplerinin istediği kadar yabancı oyuncu ile sözleşme imzalaması kararı bütün kulüpleri rahatlatacak. Sınırlama nedeniyle eskiden kontenjanı açmak için bir oyuncunun sözleşmesini feshetmek zorunda kalıyordunuz. Bu da kulüpleri her açıdan sıkıntıya sokuyordu. Karar oyunculara karşı kulüplerin elini güçlendirdi.'' -Sivasspor Asbaşkanı Taşseten- Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten de TFF'nin Süper Lig kulüplerine sınırsız yabancı oyuncuyla sözleşme imzalama hakkını tanımasına ilişkin, ''Tamamen serbest bırakılması iyi, 6+2'den ziyade saha içerisinde de çoğaltılması daha uygun olurdu. Saha içerisinde de çoğaltılsın, o bakımdan da bizim için daha iyi'' dedi. Yabancı oyuncuların kulüpler için maliyetlerinin fazla olduğunu ifade Taşseten, ''Tamamen serbest bırakılması iyi, 6+2'den ziyade saha içerisinde de çoğaltılması daha uygun olurdu. Saha içerisinde de çoğaltılsın, o bakımdan da bizim için daha iyi'' ifadesini kullandı. Yabancı oyuncuların takımlara güç kattığını, ancak fazla yabancı futbolcunun forma giymesinin genç oyuncuların önünü kapattığını belirten Taşseten, sınırsız yabancı oyuncunun kadroda yer almasının, alt yapıda yetişen genç yeteneklerin (A) takıma yükselmesi açısından büyük sıkıntı yaratacağını vurguladı. Taşseten, ''Yabancı transferler, Türk futbolunun gelişmesi, genç yeteneklerin yetişmesi ve onların belli bir yerlere gelmesi açısından önünü kapatıyor. Yabancı oyuncular, bir noktada ise Türk futbolcu için de rekabet ortamı doğuruyor'' diye konuştu. -Eskişehirspor Başkanı Ünal- Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ise, ''Anadolu kulübü olarak kulübede oturacak bir oyuncuya para verilmesini günah olarak düşünüyoruz. Bu nedenle 6+2 kontenjanına uyuyoruz'' dedi. Geçen sezon Süper Lig'de 6+2 yabancı oyuncu kontenjanı bulunduğunu belirten Ünal, yabancı oyuncu sayısının artırılması taleplerinin olmadığını kaydetti. Ünal, şöyle konuştu: ''Yeni transferler adına kontenjanını rahatlatmak isteyen kulüpler söz konusuydu. Bu karar onlara bir rahatlık getirir. Bizim öyle bir talebimiz zaten yoktu. Bizim için 6+2 geçerliydi. Ona göre bizim 8 yabancı kontenjanımız doluydu. Bu nedenle yabancı transfer yapmıyoruz. Anadolu kulübü olarak kulübede oturacak bir oyuncuya para verilmesini günah olarak düşünüyoruz. Bu nedenle 6+2 kontenjanına uyuyoruz.'' -Samsunspor Asbaşkanı Çakır: Karar iyi değil- Samsunspor Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, ''Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu transferi sınırlamasının kaldırılması Türk oyuncular için bir kayıptır'' dedi. Çakır, alınan kararın iyi bir karar olmadığını ve Türk futbolcularının önünü kapatacağını savunarak şunları kaydetti: ''Gerek maddi olsun gerek manevi olsun bu karar zamanla Türk oyuncuların önünü giderek kapatacaktır. Buna örnek verecek olursak 22 kişilik bir kadro yaptığımızda bunun yaklaşık 12 oyuncusu yabancı olacak geriye 10 Türk oyuncu kalacak. Hal böyle olunca ben alınan bu kararın Türk futbolcular adına iyi bir karar olmadığını düşünüyorum. Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu transferi sınırlamasının kaldırılması Türk oyuncuları için bir kayıptır.''