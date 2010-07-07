-TAKIMLAR AVRUPA'YA TAŞINIYOR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Turkcell Süper Lig'de yer alan 18 takımın yurt dışı kamp programı belli oldu. Kamp için 18 takımdan 8'i Hollanda'yı, 7'si Avusturya'yı seçerken, 1 takım Almanya ve 1 takım da Belçika'yı tercih etti. Karabükspor ise sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bursaspor, sezon hazırlıkları için Avusturya, 3 büyüklerden Fenerbahçe Belçika, Galatasaray Hollanda ve Beşiktaş ise Avusturya'da kamp yapacak. Süper Lig takımlarının 2010-2011 sezonu yurt dışı hazırlık kampı programı şöyle: BURSASPOR --------- Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da tesislerinde başladı. Yeşil-beyazlı takım ilk etap çalışmalarının ardından 8-22 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya 70 kilometre uzaklıktaki Bad Tatzmannsdof kasabasında kamp yapacak. GALATASARAY ----------- Galatasaray, 2010-2011 sezonu öncesi hazırlık kampını Hollanda'da gerçekleştirecek. 11 Temmuz Pazar günü Hollanda'ya hareket edecek Galatasaray kafilesi, 25 Temmuz tarihine kadar sezon öncesi hazırlık kampını Venlo bölgesindeki Horst'te kasabasında sürdürecek. Galatasaray, Hollanda Venlo'da yapacağı hazırlık kampında 5 de hazırlık maçı yapacak.. 13 Temmuz TSİ 20.00 FC Kleve – Galatasaray (Volksbank Arena) Kleve 15 Temmuz TSİ 20.00 VFB Homberg – Galatasaray (PCC Stadion) Dusiburg 18 Temmuz Rakip ve saati daha sonra açıklanacak. 21 Temmuz Galatasaray – Fenerbahçe (Spor Toto Dostluk Kupası)Bu karşılaşmanın yeri ve saati ileri bir tarihte açıklanacak. 24 Temmuz TSİ 20.00 NEC Nijmegen – Galatasaray (Volksbank Arena) Kleve FENERBAHÇE ---------- Fenerbahçe, 2010-2011 futbol sezonunun hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da yapacakları ilk etap çalışmalarının ardından, 12 Temmuz Pazartesi günü ikinci dönem çalışmaları için Belçika'nın Genk şehrine gidecek. Fenerbahçe, Belçika'daki kamp döneminde Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yapacağı ETL-Dom Kupası turnuvasına da katılacak. Turnuvada Fenerbahçe'nin yanı sıra FC Köln, AZ Alkmaar ve Anderlecht takımları yer alacak. İlk maçında 14 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerse 17 Temmuz Cumartesi günü FC Köln-Anderlecht maçının galibiyle final oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçında yenilirse diğer maçın kaybedeniyle 3'üncülük maçına çıkacak. Karşılaşmalar Höhenberger Sportpark'da yapılacak. Yurt dışı kampı çerçevesinde üçüncü hazırlık maçını 19 Temmuz Pazartesi günü Belçika'nın KRC Genk takımıyla yapacak Fenerbahçe, 21 Temmuz Çarşamba günü yapılması planlanan son hazırlık maçından sonra 22 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönecek. BEŞİKTAŞ -------- Sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, 3 günlük çalışmanın ardından 26 Haziran'da Avusturya'ya gitti. Beşiktaş, 10 Temmuz tarihine kadar Pongau bölgesindeki St. Johann kasabasında kamp çalışmaları yapacak. TRABZONSPOR ----------- Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ilk devre kampını Isparta Davraz'da 27 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, yurt dışı kampını Hollanda'nın Almanya sınırında Limburg Bölgesi Venlo Kenti'nin Tegelen Kasabası'nda, 12-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Trabzonspor bu kampta 5'de hazırlık maçı yapacak. 1-Trabzonspor – FC Wegberg Beeck (Almanya) 14 Temmuz Çarşamba 2-Trabzonspor – FC Porto (Portekiz) 15 Temmuz Perşembe 3-Trabzonspor – Standard Lıege (Belçika) 21 Temmuz Çarşamba 4-Trabzonspor – KRC Genk (Belçika) 25 Temmuz Pazar 5-Trabzonspor – Racıng Santander (İspanya) 29 Temmuz Perşembe İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR -------------------------------- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da topbaşı yaptı. Yeni sezon hazırlıklarını 6 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdüren İstanbul ekibi, 7-21 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da kampa girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda kampı sırasında 5 hazırlık maçı oynayacak. İstanbul ekibi, yeni sezon öncesi son olarak 2-8 Ağustos tarihlerinde Riva'da kamp yapacak. KASIMPAŞA --------- Kasımpaşalı futbolcular, 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplandı. Kasımpaşa, 28 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalıştı. 2 Temmuz'da Bolu'ya giden lacivert-beyazlılar, 10 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak. Kasımpaşa, 13-24 Temmuz tarihlerinde Viyana'da, 27 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde ise Hollanda'da yapacağı kamplarla yeni sezona hazırlanacak. BUCASPOR -------- Bucaspor, 20 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Amsterdam Kasabası'nda sezona hazırlık kampı yapacak. Bucaspor Hollanda kampında 5 hazırlık maçı yapacak. KAYSERİSPOR ----------- Kayserispor ise sezona 17-31 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yaparak hazırlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince 4 hazırlık maçı yapacak. MANİSASPOR ---------- Manisaspor, 2010-2011 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da Tarık Almış Spor Tesisleri'nde start verdi. 10 Temmuz Cumartesi gününe kadar tesislerde gerçekleştirilecek 1. etap çalışmalarının ardından, Siyah-beyazlılar 2. etap çalışmalarını ise 12-23 Temmuz tarihleri arasında Isparta Davraz'da yapacak. Manisaspor, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında da Hollanda'nın Arnheim kentinde 3. etap çalışmalarını gerçekleştirerek. KONYASPOR --------- Konyaspor da yurt dışı kampı için Avusturya'yı tercih eden takımlardan. Yeşil-beyazlılar, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Lindabrunn kasabasında sezon hazırlıklarını sürdürecek. GAZİANTEPSPOR ------------- Gaziantepspor, 2010-2011 sezonu hazırlık çalışmalarına 28 Haziran'da Celal Doğan Tesisleri'nde start verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 4 günlük çalışmanın ardından 3 Temmuz tarihinde Isparta Davraz'a giderek, 12 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Gaziantepspor, 14-28 Temmuz tarihlerinde ise Hollanda'nın Arnheim kasabasında kamp yaparak sezon hazırlıklarına devam edecek. Gaziantepspor burada 6 da hazırlık maçı yapacak. SİVASSPOR --------- Sivasspor, 28 Haziran'da Sivas'taki kulüp tesislerinde start verdiği sezon hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar burada sürdürecek. Sivasspor, 18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ise Hollanda'nın Amsterdam kentinde kamp yapacak. Hollanda kampı süresince Sivasspor 7 hazırlık maçı yapacak. GENÇLERBİRLİĞİ -------------- Sezon açılışı'nı 6 Temmuz'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapan Gençlerbirliği, ilk etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'a kadar burada sürdürecek. Başkentin kırmızı-siyahlı ekibi 18 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentine gidecek. 30 Temmuz tarihine kadar çalışmalarını Graz'da sürdürecek Gençlerbirliği, 4 hazırlık maçı yapacak. ANKARAGÜCÜ ---------- Ankaragücü de Hollanda'yı tercih eden ekipler arasında yer alıyor. Sezon açılışını 2 Temmuz'da tesislerinde gerçekleştiren başkent temsilcisi, 20 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip, 22 Temmuz'da Hollanda'nın Arnheim kentine giderek, çalışmalarını 3 Ağustos tarihine kadar burada sürdürecek. ESKİŞEHİRSPOR ------------- Eskişehirspor da sezon açılışını ve ilk kamp çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. 17 Temmuz tarihine kadar burada çalışacak kırmızı-siyahlılar, 18-30 Temmuz tarihleri arasında ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da kamp yapacak. ANTALYASPOR ----------- Antalyaspor, yurt dışı kampı olarak Almanya'yı tercih etti. 16 Temmuz tarihine kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek Antalyaspor, 18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde kamp yaparak, sezon hazırlıklarına devam edecek. KARABÜKSPOR ----------- Turkcell Süper Lig'de yurt dışında kamp yapmayacak tek takım Karabükspor ise sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirecek.