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Spor

Takımınızı izlemek için 3 ayrı dekoder alabilirsiniz!

Süper Lig yayın ihalesinde ihale 10 ayrı paket üzerinden yapılacak

05 Kasım 2016 14:39

25 Kasım’da düzenlenmesi planlanan Süper Lig yayın hakları ihalesi için geri sayım başlarken, ihale şartnamesinin detayları da belli olmaya başladı. Maçların yayını için ilk 4 paket kritik önem taşıyor. Eğer ilk 3 paket ayrı ayrı satılırsa evler ‘decoder’ dolacak. 4’üncü paket satılırsa da ilk 3 paketin anlamı kalmayacak.

Şartnameye göre Süper Lig’in yayın hakları 10 ayrı paket üzerinden satışa çıkacak. Ancak burada maç yayınları için ilk 4 paket kritik önem taşıyor. İhaledeki diğer 6 madde ise, maçların radyo, bahis, yurtdışı satışı, açık kanal özetleri, klipler ve Süper Kupa’yı kapsıyor.

 

Takımınızı izlemek için 3 ayrı dekoder alabilirsiniz

 

İhalede ilk 3 paket ayrı ayrı satılır ise evde maç keyfi yaşamak neredeyse imkansız hale gelecek.

Bir futbolseverin lig boyunca takımını izlemesi için 3 ayrı kuruluşa abone olması gerekecek. Bu hem futbolseverlerin cebinden daha fazla para çıması anlamına gelecek hem de evler ‘dekoder’ dolacak.

Ancak 4 numaralı paket satılırsa ilk 3 paketin bir önemi kalmayacak. Bu paketlere göre mobil haklar da ayrıca satılmayacak. Yani hangi kurum hangi paketi satın alıyorsa aynı zamanda o paketlerin de mobil haklarına sahip olacak.

Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz sezon yayın gelirlerinden 400 milyon dolar gelir elde etti. 25 Kasım’da yapılması beklenen ihaleden Süper Lig kulüpleri yeni yayın ihalesinden en az 600 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

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