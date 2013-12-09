Takımının yenilmesine üzülen taraftar intihar etti

Nairobi'de 23 yaşındaki John Jimmy Macharia, taraftarı olduğu Manchester United'ın evinde Newcastle'a 1-0 mağlup olması nedeniyle intihar etti.

"Bu takımın yenilmesini izlemeye dayanamıyorum" diyen Kenyalı genç, kendisini 7. kattan aşağı attı.

John Jimmy Macharia, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kenya'nın haber sitesi Standart MEdia'nın haberine göre, Nairobi polis şefi Benson Kibue, "İlk defa bir gencimizi hem de bize uzak olan İngiltere'deki futbol yüzünden kaybetmiyoruz. Gençlerin bunun sadece bir oyun olduğunu artık anlaması gerek" dedi.