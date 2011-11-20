-Takımının galibiyetini göremedi AKHİSAR (A.A) - 20.11.2011 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar Belediyespor eski kulüp başkanı, maç sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akhisar Belediyesinde başkanlık özel kalemi olarak görev yapan Hüseyin Oymak, Akhisar Belediyespor'un TKİ Tavşanlı Linyitspor'u 1-0 yendiği maç sırasında rahatsızlandı. Erdoğan Kanburoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde, Kanburoğlu adına kulübün bir dönem kulüp başkanlığını da yapan Oymak, baş ağrısı olduğu ve aşırı heyecanlandığını belirterek evine gitti. Daha sonra devlet hastanesine giden Oymak, burada hayatını kaybetti.