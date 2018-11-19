Takımdan para alamayan futbolcular topluca istifa etti

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesi Bölgesel Amatör 1’inci Grup\'ta mücadele eden Erciş Belediye Gençlik Spor\'un futbolcuları takımdan para alamadıkları gerekçesiyle topluca takımdan istifa etti. Futbolcuların istifasının ardından yönetim de takımdan istifasını duyurdu.

2007 yılında kurulan ve 2 yıl önce Van bölgesinde kendi grubunu şampiyon bitiren Erciş Belediye Gençlik Spor, bölgesel amatör lige yükselmişti. Futbolcular, takımdan para alamadıkları gerekçesiyle Erciş Şehir stadyumunda Pazar günü saat 13.00 da oynadıkları Mardin Büyük Şehir Belediye Spor karşılaşması öncesi saha ortasında 2 dakika top oynamayarak yönetimi protesto etti. Çıktıkları karşılaşmada 3-0 yenik ayrılan takımın futbolcuları maçın ardından da topluca takımdan ayrıldıklarını açıkladılar. Takım hocası Barış Avcı, aylardır futbolculara maaş ödenmediğini belirterek şöyle konuştu:

\'PARA ALAMADIĞIMIZ İÇİN TAKIMI BIRAKMA KARARI ALDIK\'

\"Yönetim sürekli bize vaatlerde bulunuyor. Dışarıdan transfer ettiğimiz futbolcularımız ile Ercişli futbolcularımız para alamıyor. Maddi sorunların artık üstesinden gelemiyoruz. Evli arkadaşlarımız var. Aile sorumlulukları var ve çocuk okutuyorlar, evlerine para gönderemiyorlar. Biz deyim yerindeyse direniyoruz. Bazı futbolcularımızın faturaları birikti ve ödeyemiyor. Biz teknik heyet ve futbolcular paramızı alamadığımız için takımı bırakma kararı aldık. 24 futbolcu ve ben takım hocası olarak bu kararı verirken çok zorlandık ama yapacak çok fazla alternatif olmadığı için takımdan ayrılıyoruz.\"

\'TAKIMIN NEREDEYSE HİÇ BİR GELİR KAYNAĞI YOK\'

Takımın Başkanı Zekeriya İnan ise maddi imkansızlıklardan dolayı bu yıl bir hedef çizemediklerini belirterek, \"Günlerdir takımımızı maçlara götürüp, getiriyoruz. Takımın gelir kaynakları neredeyse hiç yok. Başka alternatif bulamadığımız için yönetim olarak istifa etmek zorunda kaldık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen dışarıdan transfer ettiğimiz arkadaşları mağdur etmemek için bütün futbolcu arkadaşların uçak biletlerini kesip kendilerini yolcu ettik. Takımın maça çıkmaması beni ve yönetim kurulumuzu son derece derinden üzmüştür\" dedi.



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