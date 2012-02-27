Takım sahada Özer alemde

T24- Fenerbahçe’nin Eskişehirspor’a kaybettiği sıralarda Özer Hurmacı gününü gün ediyordu. Aykut Kocaman’ın formsuzluğu nedeniyle son 4 maçtır kadroya almadığı Özer, soluğu Etiler’deki bir gece kulübünde aldı. Genç futbolcu yanındaki iki kadınla sabaha kadar eğlendi.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, şike soruşturmasının başladığı 3 Temmuz’dan bu yana en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Takım Kadıköy’de taraftarının desteği ile kazansa da iş deplasmana gelince aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

Üst üste 4 dış saha maçından puan çıkaramadan ayrılan sarı lacivertlilerin son 10 sezondaki en kötü deplasman performanslarından birini sergiliyor. Aykut Kocaman ve ekibi, yöneticiler, taraftarlar bu sıkıntılı süreçten çıkmak için büyük çaba gösteriyor. Ya futbolcular? Onlar için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

Önceki akşam Eskişehirspor’a 2-1 kaybeden F.Bahçe’de formsuzluğu yüzünden 4 haftadır kadroya giremeyen Özer Hurmacı, bu tablonun en belirgin tarafı. Kocaman’ın kadroya almadığı genç futbolcunun maçın oynandığı sıralarda Etiler’deki Vitrin Club’da biri sarışın, diğeri esmer iki kadınla görüntülenmesi ve sabaha kadar eğlenmesi tepkiye neden oldu.

Hürriyet; Özer’in bu özel gecedeki görüntülerini ele geçirdi. Bakın o gece neler olmuş...

O gece neler yaşandı

SAAT 19. 00 F.Bahçe, Eskişehir’de sahaya çıkıyor. Özer Hurmacı ise bir restaurantta arkadaşları ile birlikte yemek yiyiyor. Burada anormal bir şey yok.

SAAT 21.00 F.Bahçe, Eskişehirspor deplasmanında sahadan boynu bükük ayrılıyor. Özer yanında 2 kadın ve bir erkek ile birlikte mekandan ayrılıyor.

SAAT 23:00 F.Bahçe özel uçakla İstanbul’a dönüyor. Yenilgi yüzünden futbolcuların ağzını bıçak açmıyor. Moraller sıfır. Herkes evinin yolunu tutuyor.

SAAT 00.05 Özer, yanındaki özel arkadaşlarıyla birlikte Etiler’deki Vitrin Club’a giriş yapıyor. Son derece neşeli görüntüler sergiliyor ve dikkat çekiyorlar.

SAAT 02.00 Ortam son derece sıcak. Gece kulübündeki F.Bahçeli taraftarlar duruma tepki gösteriyorlar ancak mekan sahipleri onları engelliyor.

SAAT 04.45 Vitrin’den 2 kız arkadaşı ile birlikte ayrılıyor. Ve sabaha kadar süren eğlence Özer’in arabasıyla bir bilinmeze doğru devam ediyor.