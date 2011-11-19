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Spor

Takım ruhuyla oynayan bir milli takım oluşturacağız İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 02:58

-Takım ruhuyla oynayan bir milli takım oluşturacağız İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Heyecanlı, coşkulu, istekli, arzulu, takım ruhuyla oynayan bir milli takım oluşturmaya çalışacağız'' dedi. Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'in yerine ay yıldızlı ekibin başına getirilen Avcı, Lig TV'de canlı yayına katılarak, yeni dönemle ilgili görüşlerini anlattı. Ellerinde iyi bir jenerasyon bulunduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, sevgi ve saygı ortamı içinde, iyi iletişimle hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Altyapıda önemli temeller atacaklarını kaydeden milli takımın yeni teknik patronu, ''Bugünün futboluna uygun, Türk insanın arzuladığı, coşkulu oynayan bir milli takım için bütün mesaimizi vereceğiz'' ifadelerini kullandı. (A) Milli Takım teknik direktörlüğü görevinin hedefleri arasında bulunduğunu, gelinen noktanın kendisi için sürpriz olmadığını belirten Avcı, ''Kamuoyunun verdiği destek benim için çok önemli. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Teklif benim için sürpriz değildi. (A) Milli Takım teknik direktörlüğü benim için ulaşılabilir bir hedefti ve çok çalışarak bunu başardım'' diye konuştu.

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