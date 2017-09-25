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Takım otobüsüne taşlı saldırıda 5 futbolcu yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Gölhisarspor'un otobüsüne Bucak deplasmanı dönüşü taşlı saldırıda bulunuldu

25 Eylül 2017 14:58

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi\'nde (BAL) mücadele eden Gölhisarspor\'un otobüsüne Bucak deplasmanı dönüşü taşlı saldırıda bulunuldu. Otobüsün camlarının kırıldığı saldırıda 5 futbolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Spor Toto BAL 7\'nci Grup\'ta Burdur\'u temsil eden Gölhisarspor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor ligin ilk haftasında Bucak İlçe Stadı\'nda karşılaştı. Dünkü karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Maç sonrasında Gölhisar\'a dönen takım otobüsü, Kızılkaya Beldesi yakınlarında saldırıya uğradı. İddiaya göre otobüsü takip eden bir otomobildeki kimliği belirsiz kişiler taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda otobüsün camları kırılırken Gölhisarspor\'un 5 futbolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan futbolcular Korkuteli Yaşam Hastanesi\'nde tedavi edildi. Gölhisarspor kafilesi gece geç saatte ilçeye döndü.
\'BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ\'
Gölhisarspor Başkanı ve Teknik Direktörü Hamit Öncü, saldırıyı yapanlar hakkında şikayette bulunduklarını söyledi. Öncü, \"Atılan taşlar otobüs şoförüne denk gelseydi daha büyük bir facia olabilirdi. Hepimiz korku ve paniğe kapıldık. Refüjdeki taşları söküp otobüsümüze attılar. Daha ligin ilk haftasındayız. Centilmenliğe yakışmayan olaylar\" dedi.

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