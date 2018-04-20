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Spor

Takım kaptanlarından Güneş'e ziyaret

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, hastaneden taburcu edilen teknik direktör Şenol Güneş'i evinde ziyaret etti

20 Nisan 2018 17:58

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Futbol Takımı\'nın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, hastaneden taburcu edilen teknik direktör Şenol Güneş\'i evinde ziyaret etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta tribünlerden gelen bir yabancı maddenin kendisine isabet etmesi ile yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş, bugün hastaneden taburcu edilirken, Beşiktaş takım kaptanları deneyimli teknik adamı evinde ziyaret etti.
Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladıkları antrenmanın ardından Güneş\'in evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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