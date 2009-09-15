Takım arkadaşlarından Kazım'a sarı kart

Genç yıldızın, Bursaspor maçındaki davranışları ve ciddiyetten uzak oyunu, takım arkadaşlarının sabrını taşırdı.
Futbolcular, Aykut Kocaman’a “Lütfen hocamızla konuşun, Colin Kazım’ı uyarsın” dedi.
Bursaspor deplasmanından 3 puan çıkaran Fenerbahçe’de Colin Kazım
arkadaşlarının tepkisini çekti. Karşılaşma sonrası Alex’in başını
çektiği birkaç oyuncunun Sportif Direktör Aykut Kocaman’la görüşerek
Colin Kazım’dan yakındıkları ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli oyuncuların,
“Lütfen hocayla konuşun. Kazım’ı uyarsın. Laubali davranışları ve
bencilliği yüzünden az daha galibiyeti kaçıracaktık, gol yiyiyorduk”
şeklinde isyan ettikleri öğrenildi.
Bu konuşmaları sessizce dinleyen Aykut Kocaman’ın daha sonra “Tamam,
şimdi kimse bunları düşünmesin. Herkes işine baksın. Ben Daum’la
konuşacağım. Ancak bu konu burada kapansın” dediği bildirildi.
Aman dikkat çocuklar!
Bu arada F.Bahçeli futbolcuların Bursaspor önündeki aşırı agresifliği yönetimde endişe yarattı. 6 futbolcunun kart görmesiyle sonuçlanan bu sinirli tavırların devamı F.Bahçe’nin
başını daha fazla ağrıtabilir. Yönetim bu konuya önlem alınması ve
hakemlere itiraz edilmemesi konusunda Aykut Kocaman ve Daum’a direktif
verdi.
Takımın Lugano’yla birlikte en hırçın ismi olarak gösterilen Emre’nin
yokluğunda Gökhan, Alex, Güiza ve Kazım’ın hakeme yönelik tavırları
şaşkınlık yarattı. Emre, Manisa karşısında Nizamettin’e küfür ettiği
için 3 maç men cezası almıştı.