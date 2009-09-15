Takım arkadaşlarından Kazım'a sarı kart

Genç yıldızın, Bursaspor maçındaki davranışları ve ciddiyetten uzak oyunu, takım arkadaşlarının sabrını taşırdı.



Futbolcular, Aykut Kocaman’a “Lütfen hocamızla konuşun, Colin Kazım’ı uyarsın” dedi.

Bursaspor deplasmanından 3 puan çıkaran Fenerbahçe’de Colin Kazım arkadaşlarının tepkisini çekti. Karşılaşma sonrası Alex’in başını çektiği birkaç oyuncunun Sportif Direktör Aykut Kocaman’la görüşerek Colin Kazım’dan yakındıkları ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli oyuncuların, “Lütfen hocayla konuşun. Kazım’ı uyarsın. Laubali davranışları ve bencilliği yüzünden az daha galibiyeti kaçıracaktık, gol yiyiyorduk” şeklinde isyan ettikleri öğrenildi.

Bu konuşmaları sessizce dinleyen Aykut Kocaman’ın daha sonra “Tamam, şimdi kimse bunları düşünmesin. Herkes işine baksın. Ben Daum’la konuşacağım. Ancak bu konu burada kapansın” dediği bildirildi.

Aman dikkat çocuklar!

Bu arada F.Bahçeli futbolcuların Bursaspor önündeki aşırı agresifliği yönetimde endişe yarattı. 6 futbolcunun kart görmesiyle sonuçlanan bu sinirli tavırların devamı F.Bahçe’nin başını daha fazla ağrıtabilir. Yönetim bu konuya önlem alınması ve hakemlere itiraz edilmemesi konusunda Aykut Kocaman ve Daum’a direktif verdi.



Takımın Lugano’yla birlikte en hırçın ismi olarak gösterilen Emre’nin yokluğunda Gökhan, Alex, Güiza ve Kazım’ın hakeme yönelik tavırları şaşkınlık yarattı. Emre, Manisa karşısında Nizamettin’e küfür ettiği için 3 maç men cezası almıştı.