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Spor

"Takım arkadaşlarına 19 seks işçisi tutmayı teklif eden" Yaya Toure, UNICEF'in yardım maçı kadrosundan çıkarıldı

05 Eylül 2020 15:25

T24 Dış Haberler

Eski Manchester City yıldızı Yaya Toure, takım arkadaşlarına uygunsuz mesajlar gönderdikten sonra UNICEF'in ihtiyacı olan çocuklara yardım için düzenlediği maçın kadrosundan çıkarıldı.

İddiaya göre Toure diğer futbolcuların bulunduğu grup konuşmasında çıplak bir kadının duş alırken görüntülerini yolladı ve daha sonra diğer oyuncular için 19 seks isçisi tutmayı teklif etti.

The Sun'a konuşan kaynaklara göre her sene eski futbol yıldızları arasında oynanan yardım karşılaşmasında forma giyecek bazı oyuncular Toure hakkında şikayette bulundu.

Soccer Aid isimli karşılaşmanın sözcüsü "Özel bir grup konuşmasında bir takım uygunsuz mesajlar gönderildi. Mesajlar hızlıca silindi ve gönderen kişi özür diledi" derken bahsi geçen futbolcunun bu seneki karşılaşmada forma giymemesine karar verildiğini ifade etti.

Toure mesajları şaka amaçlı attığını ve pişman olduğunu ifade eden bir Twitter paylaşımında bulunurken  Soccer Aid'de görev alan herkesten özür diledi.

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