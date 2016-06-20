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Takı parasını beğenmedi, karısının çıplak görüntülerini internette yayınladı!

Savcılığa başvuran kadın, kocasının videoyu ablasına ve arkadaşlarına gönderdiğini söyledi

20 Haziran 2016 20:26

Yurt dışında yaşayan Zafer K. Türkiye'deki eşinden düğün takılarını bozdurup parayı kendisine göndermesini istedi. Gönderilen parayı az bulan koca, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası eşinin çıplak görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

İlk evliliğinden bir kızı olan Sinen K. ile Zafer K. iki yıl önce dünya evine girdi. Zafer K. düğünden sonra Kanada'ya döndü. Yanına aldırmak için, eşinden düğün takılarını bozdurup parayı kendisine yollanmasını istedi. Sinen K., kocasına 7 bin 500 lira gönderdi ancak sonuç değişmedi.

cumhuriyet'in haberine göre; Zafer K. eşinin çıplak görüntülerini Facebook'tan yakın çevresine gönderdi.

Savcılığa başvuran Sinen K., "Eşim, beraber yaşadığımız dönemde onun psikolojik baskısıyla da olsa kendi rızamla, çıplak görüntülerimi çekmişti. Videoyu ve fotoğrafları ablama ve arkadaşlarımın Facebook'una gönderdi" dedi.

Zafer K. hakkında asliye ceza mahkemesinde "Hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Montreal'de bulunan Zafer K. ifadeye gelmediği için hakkında yakalama kararı çıkardı.

 

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