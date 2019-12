'Takdiri hak ediyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Skibbe, bir çok sakat oyuncuları bulunmasına karşın, 3 kulvarda başarıyla mücadele eden takımın takdiri hak ettiğini söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile yarın yapacakları karşılaşmanın, kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, başkentte galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.



Skibbe, GS TV'ye yaptığı açıklamada, Ankaraspor maçının önemine değinerek, ''Tabii ki kazanmak için oynayacağız. En iyi sonucu almak istiyoruz. Rakibimize de saygı duymak gerekiyor. Bugüne kadar çok iyi bir lig oynadılar ve çok iyi bir performans gösterdiler. Çoğu oyuncumuz, bu hafta milli takımlarda görev alarak yoruldu. O yüzden bu maçı Pazartesi günü oynama taraftarıydım. Rica etmiştim ama olmadı'' dedi.







Ankaraspor'un, Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oyun sergilediğini dile getiren Alman teknik adam, ''O maça kadar, uzun bir süre yenilmemeleri, ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterir. Bu arada, kendi takımımızı da takdir etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar 3 kulvarda, birçok sakat oyuncumuz olmasına rağmen takımımız çok önemli maçlara, hem de çok zor şartlar altında çıktı. O nedenle, bizim takımın da takdiri hak ettiğini düşünüyorum'' diye konuştu.







''ARDA OYNAYABİLİR''



Michael Skibbe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arda'nın, Ankaraspor maçında oynayabileceğini sandığını söyledi.



Arda'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oyundan çıkmadan önce, takım doktoruna kendini yorgun hissettiğini söylediğini anlatan Skibbe, ''Buna rağmen devam etmek istediğini belirtti. Israrla kalmak isteyip, hemen ardından yine önemli bir depar attı. Sonra o kadar yoruldu ki artık koşamayacağını, kalkamayacağını anladı. Her insanın olduğu gibi onun da sağlığı her şeyden önde gelir. Baştan aşağı kontrolden geçirildi. Herhangi bir sıkıntı, sorun görülmedi. Hafta sonunda yaşadığımız o olayın nedeninin, çok fazla efordan ve yorgunluktan olduğuna karar verdik'' dedi.



''LINCOLN ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR''



Skibbe, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Cassio Lincoln'un çok iyi performans gösterdiğini söyledi.







Lincoln'un formda olduğunu anlatan Skibbe, ''Biz oyunu kurarken, oyun kurmada ve ileriye dönük oyunumuzda çok önemli ve merkezi bir pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Takımda çok iyi teknik oyuncularımız var. Ayhan, Meira, Kewell, Aydın ve Arda gibi... Teknik ve mücadele kapasitesi yüksek futbolcuların desteği, Lincoln'un performansını göstermesinde yardımcı oluyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Santrfor Milan Baros'un bazen etkisiz kalmasıyla ilgili bir soru üzerine Skibbe, ''Tabii ki bir santrfor daha gelse, onun çin daha rahat bir sistem olabilir ama böyle bir durumda, orta sahanızı eksiltmeniz gerekiyor. Bizim sistemimizde tek santrfor olmasına rağmen, iki ofansif açık ve golcü oyuncumuz olduğunu da düşünmeliyiz. Ayrıca Lincoln'ün de golcüler arasına katıldığını bilmeliyiz. Bu tip değişiklileri yapmadan önce, bu sistemi iyi düşünmek lazım. Bu oturmuş sistemi bozmak ister misiniz? Ne gibi getirisi olur, onu da düşünmek lazım'' dedi.



METALIST KHARKIV MAÇI



Skibbe, UEFA Kupası (B) Grubu'nda 27 Kasım Perşembe günü sahalarında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendirdi.



Metelast Kharkiv'in iyi bir takım olduğunu belirten Alman teknik adam, ''En son Beşiktaş ile eşlemiş ve onu UEFA Kupası'nda elemişti. Tabii ki onları en iyi şekilde takip edeceğiz. Maç kasetleri dahil, gözlem açısından gerekeni yapacağız. Bu hafta sonu oynayacakları maçı da futbolcularımıza izlettireceğiz. Ne kadar iyi bir takım olduğunu bilsek bile Ali Sami Yen'de tek düşüncemiz kazanmak olacak. O gruptaki pozisyonumuzu daha da iyi bir şekle getirmek için bize galibiyet gerekiyor'' diye konuştu.



Gruplarında daha önce yaptıkları 2 karşılaşmayı kazanmış olmalarının, oyuncularını rahatlığa düşürmeyeceğini vurgulayan Skibbe, ''Özellikle bu tip uluslararası maçlarda, her futbolcu kendini daha iyi göstermek ister. Daha iyi performans sergilemek ister'' dedi.



Skibbe, A Milli Takım'ın Avusturya ile yaptığı hazırlık maçında iyi bir futbol oynadığını ve hak ettiği bir galibiyet aldığını, bu maçta görev alan Galatasaraylı futbolcuların performansını da iyi bulduğunu sözlerine ekledi.