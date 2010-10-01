-TAKDİR KOMİSYONLARI ESASLARI YENİDEN DÜZENLENDİ ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Takdir Komisyonları ile ilgili esaslar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, matrah takdiri için komisyona başvurulması halinde zaman aşımının durması bir yıllık süre ile sınırlandırılacak. Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, vergi dairesince bir vergilendirme dönemine ilişkin matrahın takdir edilmesi için takdir komisyonuna başvurulması halinde, bu döneme ilişkin zaman aşımı duracak. Duran zaman aşımı, takdir komisyonunca verilen kararın vergi dairesine, başvuru tarihinden itibaren, 1 yıldan kısa bir süre içinde tevdi edilmesi halinde, tevdi edildiği tarihi takip eden günden itibaren, 1 yıldan uzun bir süre sonra tevdi edilmesi halinde, tevdi edildiği tarihe bakılmaksızın, 1 yıllık sürenin dolduğu günden itibaren işlemeye başlayacak. Yapılan düzenlemeye göre, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni süresinden sonra verilmesi nedeniyle kesilecek olan ve mükellefiyet durumuna göre Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddelerine göre özel usulsüzlük cezaları, beyannamenin elektronik ortamda kanuni sürenin sonundan başlayarak birinci 30 günlük süre içinde verilmesi halinde onda bir oranında, bunu takip eden ikinci 30 günlük süre içinde verilmesi halinde ise beşte bir oranında uygulanacak. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanuni sürenin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası beşte bir oranında uygulanacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770 bin TL'yi geçemeyecek. Bu üst sınır, 2010 takvim yılı için de uygulanacak. Tebliğ ile 395 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.