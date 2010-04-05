‘Takdir hakkı, sorumsuz ve keyfi kullanılamaz’

T24 - Balyoz soruşturmasında 3 gün önce tahliye edilen 19 asker ile daha önce tahliye olan 2 asker hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı. Mahkeme heyeti, paşaları serbest bırakan üye hakim Kuban’ı yasal çizgisini aşmakla suçladı.



“Balyoz Güvenlik Harekat Planı” soruşturması kapsamında serbest bırakılan 22 kişi ile ilgili Ergenekon savcılarının İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’ne yaptığı jet itiraz değerlendirildi. Mahkeme heyeti itirazlar kapsamındaki 21 kişinin yeniden yakalanmasını kararlaştırdı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince serbest bırakılan Tümamiral Özer Karabulut hakkındaki talebi ise reddetti.





Kuban’dan 21 tahliye



Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen aralarında eski 1’inci Ordu Komutanı Org. Çetin Doğan’ın da bulunduğu 19 asker, hakim Oktay Kuban’ın 1 Nisan’da verdiği kararla serbest kaldı. İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Oktay Kuban geçen hafta Balyoz savcılarına ifade verdikten sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilen Korgeneral Yurdaer Olcan ve Tümgeneral Abdullah Dalay’ın da tutuksuz yargılanmasına karar verdi.





Savcılardan jet itiraz



Soruşturmasını yürüten savcılar Süleyman Pehlivan, Ali Haydar, Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk tahliye kararının ardından hemen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz etti. Balyoz savcıları daha önce serbest bırakılan Korgeneral Yurdaer Olcan ile Tümgeneral Abdullah Dalay için de itiraz etti. Hakim Oktay Kuban tarafından verilen serbest bırakma kararına yapılan itiraz da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Hakim Oktay Kuban tahliye kararlarını verdiği için katılamadı. Heyette, Mahkeme Başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu ve üyeler Mehmet Karababa ile Mehmet Erdoğan yer aldı.





Dalay ve Olcan’a yakalama



Hafta sonunda savcıların talebini değerlendiren İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti dün akşam saatlerinde kararını açıkladı. 21 asker hakkında yakalama kararı çıkaran heyet, şüpheliler Tümgeneral Abdullah Dalay ve Koramiral Yurdaer Olcan hakkındaki karara gerekçe olarak “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan olduğu, dosyada mevcut somut belge, bilgi, kayıt ve bilirkişi raporları dikkate alındığında kuvvetli suç şühesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu” nu gösterdi.





Kuban’a eleştiri



Heyet, 1 Nisan’da 19 şüpheliyi serbest bırakan Oktay Kuban hakkında “Hakimin yasa ile çerçevesi çizilmiş, takdir hakkının kullanılması şeklinde ortaya çıkan tutuklama ve tahliye kararlarında bu takdir hakkı sınırsız, sorumsuz ve keyfi kullanılamaz” eleştirisinde bulundu.





“Takdir hakkının keyfiliği”



Mahkeme heyeti, daha önce yapılan itirazları reddettiğini belirterek “Verilen tahliye kararlarının hukuka, usule ve tutuklama tedsirlerinin ruhuna uygun olması için tutuklama nedenlerinde şüpheliler lehine yeni olguların ortaya çıkması gerekir.” dedi. Heyet, “Aksinin kabülü tutuklama kararının amacına uygun düşmeyeceği gibi ilk tutuklama kararından sonra itiraz üzerine üç kişilik hakimler heyeti tarafından denetimden geçen ve kesinleşen kararın bir gün sonrasında başka bir nöbetçi hakimlik kararıyla ortadan kaldırılması anlamına gelir ki bu durumda hakimlik kararlarının üç kişilik heyetten oluşan ve denetim mercii olan heyet kararlarına üstünlüğü anlamına gelir. Bu da yasanın özüne ve hukukun ruhuna uygun düşmeyecektir. Aksinin kabülü takdir hakkının kişilerin güç, nüfuz ve sosyal konumlarına göre kullanılması anlamına gelir. Bu durum ise anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ve takdir hakkının keyfiliği olarak algılanabilir.”





Yeniden cezaevine girecekler



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Hakim Oktay Kuban tarafından 1 Nisan Perşembe günü tahliye edilen Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında olduğu 19 kişi ile tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakılan Korgeneral Yurdaer Olcan ve Tümgeneral Abdullah Dalay için yapılan savcılık itirazlarını değerlendirdi. Mahkeme heyeti Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, Emekli Korgeneral Engin Alan, Tümamiral Ali Semih Çetin, Albay Ümit Özcan, Emekli Albay Suat Aytın, Emekli Tuğgeneral İzzet Ocak, Emekli Albay Kubilay Aktaş, Emekli Albay Bülent Tunçay, Albay Mustafa Önsel, Albay Abdullah Zafer Arısoy, Astsubay Musa Fariz, Yarbay Hanifi Yıldırım, Albay Recep Yıldız, Yarbay Ali Rıza Sözen, Albay Yüksel Gürcan, Albay Levent Çehreli, Emekli Tümgeneral Bekir Memiş, Tümgeneral İhsan Balabanlı ile Tümgeneral Abdullah Dalay ve Korgeneral Yurdaer Olcan hakkında yakalama emri çıkarttı.





Doktor raporunu bekliyor



Emekli Orgeneral Çetin Doğan, üç gün önce Silivri Cezaevi’nden ayrılırken “Türkiye’ye karşı kurulan komplo çökmek üzeredir. Çöküş devam edecektir” demişti.Doğan tahliye olduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar ’dönebilir’derse yeniden cezaevine girecek.





