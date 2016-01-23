Mardin'de takdir belgesi ve karnesiyle eve koşan öğrenci TIR'ın altında kalarak can verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mardin Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gamze Sağman, elinde bugün aldığı takdir belgesi ve karnesi ile evine giderken bir TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA'dan Mehmet Ali Bulun'un haberine göre Mardin Anadolu Lisesinde 10. sınıfta okuyan 16 yaşındaki Gamze Sağman, bugün karnesi ve takdir belgesini aldıktan sonra ailesinin bulunduğu Kızıltepe ilçesine döndü.

Ersoylu Mahallesi Kızıltepe Fen Lisesi yakınlarında araçtan inen Sağman, Bahçelievler mahallesindeki evine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, N.Y yönetimindeki 42 DMD 20 plakalı mısır yüklü TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan TIR sürücüsü N.Y., bir süre sonra polise giderek teslim olurken, elinde takdir belgesi ve karnesi bulunan Gamze Sağman'ın cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Sağman'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.