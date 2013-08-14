T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Takasla ihracatta hedef yıllık 20 milyar dolar

Takasla ihracatı ağustos ayında devreye sokan Türkiye 50 bölgeye ulaşmayı hedefliyor. Takasla ihracatta yıllık 20 milyarlık ticaret potansiyeli sağlanması bekleniyor

14 Ağustos 2013 13:09

Türkiye, ihracatta yeni bir uygulama başlattı. Takasla ihracat haziranda devreye girdi. Buna göre ihracat potansiyeli olan ancak bankacılık ve kambiyo rejimlerinde sıkıntılı olan ülkelerle takas usulü ihracat gerçekleştirilebilecek. 28 Haziran'da yürürlüğe giren sistemin ilk örnekleri bu ay içinde yapıldı. 14 firma 56 milyon dolarlık ihracat yaptı.

 

50 yakın bölgeye ihracat

 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, takas usulü ticaret ile uluslararası ambargo uygulanan İran, Türk Cumhuriyetleri, bankacılık sistemin gelişmediği Afrika ülkeleri başta olmak üzere 50'ye yakın bölgeye ihracatın önü açılacak. Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları'nın desteklediği projeyle yıllık 15 ila 20 milyar dolar değerinde takas ihracatı yapılması hedefleniyor.

 

Takasla ticaretin 6 kuralı

 

- Eşya ticaretinin önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması gerekiyor.

- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması şartıyla KKDF kesintisi yapılmıyor.

- Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 202'nci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi şart.

- Değişim işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması gerekiyor.

- Mal takasına ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması şart.

- Takasın gerçekleştirileceği ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne dilekçeyle bildirilmek zorunda. Ayrıca takasa ilişkin sözleşmenin Türkçe çevirisinin de dilekçeye eklenmesi gerekiyor.

 

KKDF'den muafiyet

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, uygulamanın kambiyo sorunu olan ülkeler açısından önemli olduğunu kaydetti. Takasla gerçekleşen ticaretin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinden muaf tutulduğunu belirten Büyükekşi, "Uygulamanın Türkiye'nin ihracat hacmini en az yüzde 5-10 puan artıracağı düşünüyoruz"dedi.

 

İran ile ticaret katlanır

 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz de, sistemin ilk olarak İran ile uygulamaya geçtiğini söyledi. Akyüz, "Örneğin İran'a buradan ithal etmek istediği ürünleri göndereceğiz. Onlardan da bunun karşılığında para değil, plastik hammadde alacağız. Ayrıca uluslararası herhangi bir ambargo kuralını da ihlal etmiş olmayacağız" dedi.

 

Dış açığa merhem olur

 

Tim Makine ve Aksamları Sektör Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise hayata geçirilen uygulamanın Türkiye ihracatı için önemli olduğunu ifade etti. Pazar çeşitliliğinin de güçleneceğine vurgu yapan Dalgakıran, "Takasla ihracat dış ticaret açığına da merhem olur. Çok daha uygun fiyatlara hammadde alabiliriz" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

türkiyeiranafrikatürki cumhuriyetlerihracattakas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24