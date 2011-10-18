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Dünya

Takas başladı, Şalit Mısır yolunda  GAZZE (A.A)

18 Ekim 2011 12:05

-Takas başladı, Şalit Mısır yolunda  GAZZE (A.A) - 18.10.2011 - İsrailli asker Gilad Şalit'in, Gazze'den Mısır'a doğru yola çıktığı bildirildi.  Şalit karşılığında 1027 Filistinlinin salıverilmesini öngören takasın ilk aşaması hayata geçirilirken, Filistinli kaynaklar İsrailli askerin Mısır'a gitmek üzere Gazze'den ayrıldığını açıkladı. Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de Hamas'ın Şalit'i İsrail'e göndermeden önce Mısır'a teslim ettiğini bildirdi. Öte yandan, İsrail radyosu da bugün serbest bırakılacak Filistinlilerin teslim edilecekleri noktaya götürüldüğünü duyurdu. Bugün serbest bırakılacak 477 Filistinli tutukludan 294'ünün gelmesi bekleniyor.

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