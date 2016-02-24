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TAK, fotoşop iddiaları üzerine Ankara bombacısı Sömer’in yeni fotoğraflarını paylaştı

Ankara saldırısını TAK üstlenmişti

24 Şubat 2016 17:33

29 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara saldırısını üstlenen TAK, fotoşop iddiaları üzerine 17 Şubat'taki kanlı saldırıyı gerçekleştiren Zinar Raperîn kod adlı Abdulbaki Sömer’in yeni fotoğraflarını yayımladı.

ANF'de yer alan habere göre, yazılı bir açıklama yapan TAK, Sömer'e ait altı fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. 

Sömer'in fotoşop iddialarına konu olan fotoğrafı

TAK, Ankara saldırısından üç gün sonra bir açıklama yaparak saldırıyı üstlenmişti ve failin Abdulbaki Sömer olduğunu duyurmuştu. Ancak, açıklamada paylaşılan fotoğrafın Google'da vesikalık fotoğraf aramalarında çıkan bir görsel şablonu üzerine monte edildiği iddiaları gündeme gelmişti.

İşte Abdulbaki Sömer'in fotoğrafları:

 

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